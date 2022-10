Contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces : le décret est paru

Sécurité

Publié le 14/10/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, TO parus au JO

Le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces (CoTRRiM) est une démarche multisectorielle de préparation à la gestion des crises. Ce contrat vise à établir un panorama des risques et des moyens de sécurité, dans tous ses aspects, au niveau zonal, départemental et maritime.

Un décret du 13 octobre, pris en application de l’article 15 de la loi du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, précise les objectifs, le contenu et les modalités d’élaboration et de suivi du CoTRRiM.

Le CoTRRiM poursuit deux objectifs : d’une part, assurer la protection et la sécurité des personnes, des biens, de l’environnement et du patrimoine informationnel par une analyse partagée des risques et menaces et de leurs effets potentiels et, d’autre part, identifier les réponses capacitaires et leurs limites et définir les objectifs de sécurité multisectoriels pour répondre aux besoins de la population.