Les contrats d’achat direct d’électricité, une solution face à la crise ?

Energie

Publié le 13/10/2022 • Par Olivier Descamps • dans : A la une, France

Freinés par la législation, les contrats d’achat direct d’énergie protègent contre la volatilité des marchés et stimulent les projets locaux.

C’était sans conteste l’un des ateliers les plus courus du congrès de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), organisé à Rennes du 27 au 29 septembre, pour expliquer la mécanique des contrats d’achat direct d’électricité. En bon français, des PPA, pour « Power Purchase Agreements ». A l’instar des circuits courts dans le monde de l’alimentation, leur principe est de se détourner en partie des supermarchés de l’énergie que sont les fournisseurs. Et de contractualiser directement avec des producteurs locaux d’électricité renouvelable. Sur le long terme et à un prix connu à l’avance.

Montages compatibles

Le sujet est plus technique qu’il n’y paraît, mais le jeu en vaut la chandelle pour échapper à la hausse durable des factures. Car il ne faut pas s’y tromper ...