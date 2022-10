Dans les quartiers, plus d’un habitant sur deux est sans emploi

POLITIQUE DE LA VILLE

Publié le 14/10/2022 • Par Jérémy Fichaux • dans : France

Les 1514 quartiers prioritaires de la politique de ville sont régulièrement analysés afin d'orienter les politiques publiques. L'Insee vient de mettre à jour ses données les concernant. Focus sur la démographie des quartiers et l'insertion professionnelle des habitants.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Ce 13 octobre 2022, l’Insee a mis à jour l’ensemble de ses données sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville en proposant des indicateurs avec des chiffres détaillés.

Pour rappel, les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) sont des territoires d’intervention du ministère de la Ville, définis par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014. Ces quartiers sont officiels depuis le 1ᵉʳ janvier 2015 : 1 296 quartiers sont situés en France métropolitaine, 140 dans les départements d’outre-mer et 78 en Polynésie française et à Saint-Martin.

Trois quartiers se vident de moitié

A l’échelle nationale, ces zones d’habitation et de vie, souvent en périphérie des villes, ont connu un léger gain ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne