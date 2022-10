Taxe d’aménagement : nouvelles modalités de transmission des informations à la DGFiP

Fiscalité

Publié le 13/10/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels finances, TO parus au JO

Le transfert de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive a été prévu par la circulaire du Premier ministre du 12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme et l’organisation de l’Etat.

Dans une logique de simplification, de modernisation et de rapprochement avec la gestion des impôts fonciers, ce transfert permet notamment d’offrir un meilleur service pour les bénéficiaires des taxes d’urbanisme par la mise à disposition d’un nouvel outil de saisie des délibérations assurant leur transmission automatique aux services de la direction générale des finances publiques (DGFiP).

Dans ce cadre, l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive modifie les articles 1639 A et 1639 A bis du code général des impôts (CGI) en prévoyant notamment la transmission par les collectivités locales à la DGFIP d’informations relatives à la taxe d’aménagement en vue de la réalisation des opérations d’assiette de la taxe.

Un arrêté du 12 octobre précise les modalités de cette transmission et abroge l’arrêté du 17 août 2022 qui avait le même objet.

Ainsi, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon, ainsi que les départements, la collectivité de Corse et la région d’Ile-de-France, lorsqu’ils ont institué la taxe d’aménagement, notifient aux services fiscaux :

Cette notification s’effectue via l’application DELTA, accessible par le portail internet de la gestion publique, dans les délais prévus par le II de l’article 1639 A du code général des impôts et le VI de l’article 1639 A bis du même code. Elle est également effectuée via l’application DELTA pour l’ensemble des délibérations de taxe d’aménagement prises avec effet à compter de 2023 dans le délai prévu par l’article 12 de l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022.