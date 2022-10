Mayotte : mise en œuvre des allocations journalières de présence parentale et de proche aidant

Publié le 13/10/2022

Un décret du 12 octobre, pris en application des articles 1er, 2 et 7 de l’ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021 relative à l’extension, à l’amélioration et à l’adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte, étend à Mayotte les dispositions réglementaires applicables à l’allocation journalière de présence parentale et à l’allocation journalière du proche aidant en métropole, en adaptant celles relatives aux montants des deux prestations pour tenir compte des spécificités mahoraises.