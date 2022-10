Territoires connectés et durables : l’annonce des lauréats de l’appel à projets se fait attendre

Aménagement numérique

Publié le 13/10/2022 • Par Martine Courgnaud - Del Ry • dans : France

Alors que les lauréats de l'appel à projets sur les territoires connectés et durables tardent à être dévoilés, l'Université du très haut débit qui s'est tenue à Toulouse les 5 et 6 octobre s'est interrogée sur les moyens de développer les initiatives.

L’occasion aurait été parfaite pour le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications Jean-Noël Barrot, d’annoncer les lauréats de l’appel à projets sur les territoires connectés et durables, début octobre pendant l’Université du très haut débit (THD) qui se déroulait à Toulouse (Haute-Garonne). Hélas, la communication sur les projets sélectionnés se fait toujours attendre.

« Les résultats devaient être annoncés en juin, puis cet été, puis en septembre… Les lauréats sont sélectionnés mais ils ne sont pas connus », précise ainsi Luc Derriano, chargé de mission à l’Avicca. Ils devraient être une dizaine sur plus de vingt candidats pour la première vague du volet « Territoires intelligents et durables » (TID), dotée de 30 millions d’euros en deux vagues de 15 millions d’euros. Pour la seconde vague de 15 millions d’euros qui se termine le 7 novembre, une trentaine de dossiers seraient à l’étude, et dix à douze projets seront in fine choisis.

S’y ajoute un appel à projets de France 2030 dont un volet soutiendra les projets structurants de démonstrateurs d’intelligence artificielle frugale au service de la transition écologique dans les territoires (DIAT), qui attribuera 40 millions d’euros en trois vagues.

