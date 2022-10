Un maire écologiste à la tête du Forum français pour la sécurité urbaine

Associations

Publié le 13/10/2022 • Par Hervé Jouanneau • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

A l'occasion des Assises de la sécurité des territoires organisées les 12 et 13 octobre à Lille, le maire écologiste de Bordeaux, Pierre Hurmic, a été élu président du Forum français pour la sécurité urbaine. Se disant totalement en phase avec les valeurs portées par ce réseau de villes fondé il y a 30 ans, il aura à porter la parole des collectivités en matière de prévention de la délinquance et de sécurité.

Qui a dit que les écologistes boudaient les politiques de sécurité publique ? A l’occasion de leurs assises nationales organisées les 12 et 13 octobre à Lille, les élus locaux et les professionnels membres du Forum français pour la sécurité urbaine, réseau composé d’une centaine de villes de droite et de gauche, ont élu à leur tête le maire écologiste de Bordeaux Pierre Hurmic. Une élection qui en surprendra plus d’un tant les maires verts ont eu maille à partir avec le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, au cours des deux dernières années.

Mais à entendre le nouveau patron du « Forum », qui succède à Roger Vicot élu député du Nord en juin dernier, l’heure du pragmatisme est venue. Surtout, répond-il à la Gazette, les maires ...