Stéphane Pintre : « Nos espoirs de développement de la décentralisation ont été laminés »

[interview] Syndicat national des DG de collectivités territoriales

Publié le 13/10/2022 • Par Romain Mazon • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Alors qu’Hélène Guillet arrive à la présidence du SNDGCT, la Gazette interroge Stéphane Pintre sur le bilan qu’il tire de ses quinze ans de présidence, et plus largement son regard sur la fonction publique et la décentralisation. Interview.

Qu’est-ce qui vous marque dans l’évolution du statut de la fonction publique depuis votre arrivée à la présidence du SNDGCT ?

Ce qui me marque, c’est à la fois sa force, sa pérennité et son adaptabilité. Depuis une vingtaine d’années, il y a eu une volonté d’assouplir et une volonté de stabiliser des emplois. Toute la CDIsation, par exemple – souvenons-nous qu’on avait des vacataires en permanence, des gens qui rentraient et qui partaient à la retraite sans jamais avoir été fonctionnaires – a consisté à rapprocher un certain nombre d’agents du statut de fonctionnaires. Et en même temps, avec la loi de transformation de la fonction publiqu, on favorise le contrat. Il y a donc, en quelque sorte, un mouvement contradictoire qui, d’un côté veut stabiliser un ...