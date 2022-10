Attractivité des métiers du grand âge: une nouvelle étude se veut optimiste pour les futurs recrutements

Médicosocial

Publié le 14/10/2022 • Par Isabelle Raynaud • dans : A la Une santé social, Actu Santé Social, France

Le think tank le Cercle Vulnérabilités et Société a réalisé une enquête qualitative et quantitative sur l'attractivité des métiers du secteur médicosocial. La bonne image globale des personnes interrogées est une possibilités de recruter, espèrent les auteurs.

La pénurie de personnels dans le secteur social et médico-social n’est, hélas, plus à prouver. Toutes les catégories ou presque sont désormais concernées. Lors du lancement de la partie « Bien vieillir » du Conseil national de la refondation (CNR), un groupe de travail sur les trois est destiné à l’attractivité des métiers.

Une urgence car la situation devient critique dans certains territoire et/ou service. « J’ai fermé cinq lits de mon Ehpad, en ne reprenant pas de résidents après des décès par manque de personnel », raconte ainsi Michèle Fischer, directrice d’un établissement de 62 résidents à Bischwiller (Bas-Rhin, 12 600 hab.). Son Ehpad tourne uniquement grâce aux recours aux intérimaires. Alors la restriction que pourrait instaurer le PLFSS 2023 sur leur recours l’inquiète : « J’ai presque 50% de personnel soignant manquant ! Même si toutes les personnes en boîte d’intérim venaient dans nos établissements, ça ne suffirait pas ! » Et les fermetures de lits pourraient avoir comme effet à moyen terme de réduire les financements de l’établissement. « C’est un manque à gagner actuel de 10.000€ par mois et je risque de perdre des financements de l’ARS. Les versement des agences régionales de santé dépendent en effet du taux de remplissage de l’Ehpad…»

Contexte positif ?

Lors des rencontres de l’association des cadres territoriaux de l’action sociale (Actas), Michel Laforcade, ancien directeur d’ARS et responsable de la mission qui a permis le premier élargissement du Ségur de la santé, a voulu rassurer : « Qu’est-ce que nous avons raté pour que nos métiers ne soient plus attractifs ? Il ne faut pas nous autoflageller, il manque des personnel partout – ingénieurs, bouchers… » Mais celui qui a œuvré pour ouvrir les “augmentations Ségur” aux travailleurs du médico-social reconnaît que la question des salaires reste centrale. « La rémunération de nos personnel est parmi les plus bas de l’OCDE. Mais augmenter les salaires sera la fin de la maltraitance, pas une marque d’attractivité », assure-t-il. Il prévient : « Il y a besoin d’un politique radicale, sinon nous sommes à la veille d’un tsunami, notamment sur l’aide à domicile. »

C’est dans ce contexte que le think tank le Cercle Vulnérabilités et Société a réalisé une enquête qualitative et quantitative avec Randstadt sur « Améliorer l’attractivité du grand âge, quels facteurs, quels leviers ?« .

Réalisée à la fois avec des professionnels du secteur (partie qualitative) et le grand public (partie quantitative), l’étude montre la très grande inquiétude sur les pénuries de personnel dans le secteur du grand âge, vu d’abord comme un risque pour la qualité de vie des personnes âgées.

La représentation des métiers est également positive, mais la question des rémunération est un frein important. Pour les auteurs de l’étude, la bonne appréciation des métiers doit être un point d’entrée pour mobiliser un plus grand nombre de personne à se tourner vers cette voie.

Pour le cofondateur du think-tank, Thierry Calva, il faut valoriser le grand âge et ne plus montrer le vieillissement comme un fardeau. Il propose également de travailler sur les « quatre profils-types » détecté par l’étude pour construire une réponse marketing adapté à chacun et ainsi tenter de recruter. Myriam El-Khomri, nouvelle co-présidente du groupe de travail du CNR, a noté des points de convergences son rapport sur la question en 2019 et notamment « le refus de faire vite pour faire bien ». Pour elle, il faut d’abord « régler l’essentiel : les temps partiel subis et les horaires coupés dans l’aide à domicile. »

Cet article est en relation avec le dossier