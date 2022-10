Les députés disent « non » aux pactes de confiance

Finances publiques

Publié le 12/10/2022 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Coup dur pour le gouvernement qui a vu ses articles clé de la loi de programmation des finances publiques, notamment ceux concernant les collectivités, rejetés par les députés des oppositions réunies lors d’un débat nocturne très enflammé mardi 11 octobre.

Au Palais Bourbon, quand elles disent non, c’est non ! Unies face au gouvernement, malgré leurs différences sur le fond, les oppositions ont rejeté ou supprimé 8 des 26 articles de la loi de programmation des finances publiques (LPFP), dont des articles clé concernant les collectivités. Un débat nocturne qui a eu lieu mardi 11 octobre et dont se souviendra la majorité qui a vu son texte détricoté dans l’hémicycle, plus rejeté encore qu’il ne l’avait été en commission des finances, une semaine auparavant.

Libre administration

Car le 4 octobre, une majorité des membres de la commission des finances s’était retrouvée pour approuver d’une très courte tête l’article 16 qui instaure le principe général d’une baisse annuelle de 0,5 % en volume des dépenses réelles de fonctionnement des ...

