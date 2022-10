ZFE : comment désamorcer la bombe sociale ?

Mobilité

Publié le 12/10/2022 • Par Nathalie Arensonas • dans : actus experts technique, France

Déjà votées dans treize métropoles, les zone à faibles émissions (ZFE) qui excluent les véhicules les plus anciens, donc polluants, à partir du 1er janvier 2023 se heurtent au sentiment d’injustice sociale. La grogne monte. Un rapport parlementaire demande à l’État d’édicter les mêmes règles pour tous les territoires.

On la sent qui grandit. La grogne sociale autour des ZFE pourrait-elle prendre la tournure de la crise des Gilets jaunes ? Cette fois, le détonateur ne serait pas une taxe sur les carburants comme en 2018, mais la limitation ou l’interdiction des véhicules trop polluants (définis par la vignette Crit’Air), dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants, à partir du 1er janvier 2023 pour les Crit’Air 5 (diesel d’avant 2001, essence d’avant 1997). Pour les Crit’Air 2 (diesel récent), ce sont les élus qui décident du calendrier d’ici à 2025.

Les ZFE qui ont été créées à bas bruit dans la loi Climat et résilience du 22 août 2021 pour lutter contre l’exposition aux particules fines et au dioxyde d’azote (à l’origine de 40 000 décès prématurés par an en France) sont vécues comme une ...

