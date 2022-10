Sobriété énergétique : la réduction de la température de chauffage est-elle une bonne idée ?

Le gouvernement a présenté début octobre son plan de sobriété énergétique. Les premières mesures phares visent à réduire la température de chauffage des bâtiments. Ces mesures seront-elles efficaces ? Comment les collectivités pourront-elles les appliquer pratiquement ?

19°C, comme température maximale de chauffe, c’est la première mesure phare du plan de sobriété énergétique. En outre, ce plan recommande de « baisser la température la nuit à 16°C et à 8°C degrés lorsque le bâtiment est fermé plus de trois jours » et « décaler de 15 jours le début et la fin de la période de chauffe, quand cela est possible et quand la température extérieure le permet. »

1°C = 7 % d’économie d’énergie

Dans quelle mesure ces dispositions seront-elles efficaces pour atteindre l’objectif fixé de réduction de la consommation d’énergie de ...