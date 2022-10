La rénovation énergétique des logements passe un cran

Logement

Publié le 13/10/2022 • Par Delphine Gerbeau • dans : Actualité Club Techni.Cités, France

Lancé le 1er janvier dernier, France Rénov, le service public de la rénovation de l'habitat piloté par l'Agence nationale de l'habitat, se structure petit à petit sur les territoires. Le dispositif simplifié MaPrimeRénov a boosté les travaux de rénovation énergétique, mais les rénovations globales restent faibles.

Lancée le 1er janvier dernier, la marque France Rénov, accompagnée de la plateforme du même nom qui centralise les aides à la rénovation de l’habitat privé, permet de faire des évaluations et de déposer son dossier de demande d’aide en ligne, et a fait le plein. Depuis le 1er janvier, elle a reçu six millions de visites, et 25 000 décisions de validation ou de paiement sont prises chaque semaine au sein de l’Agence nationale de l’habitat, qui gère le dispositif.

L’enjeu est énorme, il s’agit de remettre à un niveau énergétique convenable environ 80 % du parc français. L’échéance de 2025 pour l’interdiction de louer des logements en classe F ou G, autrement appelés « passoires thermiques », ainsi que la crise énergétique ...