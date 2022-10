Certificats d’économie d’énergie : le soutien aux collectivités pour la rénovation évolue

énergie

Publié le 13/10/2022 • Par Olivier Descamps • dans : actus experts technique, France

Doté de 220 millions d’euros sur quatre ans, le programme Actee+ s’autonomise. Conçu par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), il devrait demain inclure d’autres associations. Avec les mêmes objectifs : accompagner et associer des collectivités souvent démunies face aux enjeux de rénovation énergétique des bâtiments.

La direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) a tranché. Présenté en Conseil supérieur de l’énergie le 20 octobre, le projet d’arrêté définissant le programme d’action des collectivités territoriales pour l’efficacité énergétique (Actee+) sera porté par une nouvelle structure.

La FNCCR a tenté jusqu’au bout de garder la main sur cet outil qu’elle a créé en 2020 et qui a pour but d’accélérer la rénovation et la décarbonation des bâtiments publics. Elle devra finalement faire de la place à d’autres fédérations de collectivités dans la gouvernance du dispositif.

En quête de solutions mutualisées

Financé par des certificats d’économie d’énergie, le budget d’Actee+ pour les quatre prochaines années est connu depuis la fin septembre : 220 M€ (voir notre article). Soit un doublement, qui ...