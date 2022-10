Bientôt un label « Hauts fonctionnaires territoriaux, experts climat »

Transition écologique

Publié le 12/10/2022 • Par La Rédaction • dans : France, Toute l'actu RH

La démarche visant à fonder le label « Hauts fonctionnaires territoriaux, experts climat » vient d’être lancée par l’Association des administrateurs territoriaux de France.

Alors que le ministre de la Transformation et de la fonction publiques détaillait son plan de formation de 25 000 agents de l’Etat à la transition écologique, l’Association des administrateurs territoriaux de France (AATF) annonçait que sa démarche visant à fonder le label « Hauts fonctionnaires territoriaux, experts climat » était lancée.

« Aujourd’hui, la transformation écologique est notre grande cause commune » déclare Fabien Tastet, président de l’AATF, dans un communiqué daté du 11 octobre. « Pour faire évoluer en profondeur l’économie, la société et nos pratiques quotidiennes, les décideurs, qu’ils soient élus locaux, ministres ou chefs d’entreprise, ont besoin de pouvoir s’appuyer, dans leurs équipes dirigeantes, sur des professionnels qui ont atteint un niveau de maîtrise élevé de ce sujet. Telle est l’ambition des hauts fonctionnaires territoriaux, qui secondent tous ces décideurs, et quoi de mieux qu’un label pour l’attester. »

Le label « Hauts fonctionnaires experts climat » sera associé à un processus de montée en compétences qui sera proposé à l’ensemble des membres du réseau, c’est-à-dire à la très grande majorité des hauts fonctionnaires territoriaux, compte tenu du taux élevé de représentativité de l’AATF. Dès 2023, une formation à la fresque du climat sera proposée aux délégations régionales de l’association, dans le cadre d’une approche décentralisée.

L’association assure qu’elle s’inscrira dans une démarche collective en partenariat avec des établissements d’enseignement supérieur et des organismes « au crédit incontestable », en matière de climat, des entreprises « au cœur des enjeux écologiques et énergétiques », ainsi qu’avec le gouvernement.

Pour mémoire, dans les 40 propositions qu’elle avait adressées aux candidats à l’élection présidentielle figurait notamment l’inscription dans le droit, comme principe gouvernant la fonction publique, de la responsabilité écologique des fonctionnaires au même titre que les obligations d’égalité, de continuité et de laïcité.