En douze ans, la masse salariale des intercos a plus que doublé

Publié le 21/12/2022 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actualité Club finances

La maîtrise de la masse salariale est un enjeu important pour les collectivités. Depuis 2008, son coût a été multiplié par deux pour les intercos et par quatre pour les régions.

L’été dernier, Stanislas Guerini, annonçait la revalorisation à hauteur de 3,5% du point d’indice afin de lutter contre les conséquences de l’inflation record sur le pouvoir d’achat des fonctionnaires. Depuis le 1er juillet 2022, ce dégel a permis aux fonctionnaires territoriaux de toucher un meilleur salaire, mais il a aussi entraîné un gonflement de la masse salariale dans les budgets de fonctionnement des collectivités. L’occasion pour le Club finances de s’intéresser sur le temps long à l’évolution de ce poste de dépenses dans le budget des collectivités.

Ce graphique utilise une base numérique de la direction générale des finances publiques, où les données concernant la masse salariale ne commencent qu’en 2008 pour les intercommunalités, les départements et les régions, alors qu’elles sont disponibles depuis les années 2000 pour les communes.

Parmi l’ensemble des collectivités, la masse salariale est la plus coûteuse dans les communes. En 2020, elle représente 50 % de leur budget de fonctionnement en atteignant 36,5 milliards d’euros, soit près de 600 000 euros de moins qu’en 2019. Malgré cette dernière baisse, ce budget communal a augmenté de 63 % depuis les années 2000 (22,9 Md d’euros).

Concernant les départements, une légère hausse est à souligner depuis douze ans. Au niveau des intercos, le phénomène est bien plus marquant. Depuis 2008, la masse salariale a augmenté de 128% passant de 4,8 milliards d’euros à 11,08 milliards. Cette hausse s’explique notamment par de nombreux transferts de compétences au fil du temps. Et, plus récemment, par un besoin d’ingénierie avec la multiplication des appels à projets.

Mais attention, cette augmentation n’est pas due uniquement à une hausse du nombre de fonctionnaires territoriaux. Elle s’explique aussi par la hausse des rémunérations, même si ces dernières années le gel des rémunérations a fait qu’un « fonctionnaire qui touchait 1 000 euros en 2010 ne reçoit aujourd’hui que l’équivalent de 820,40 euros » (1). Et pour être complet dans l’analyse il faudrait mettre en parallèle de ces augmentations les transferts de compétences.

La masse salariale des collectivités n’a pas fini d’être un enjeu budgétaire stratégique. En période de crise et de redressement des comptes publics, la maîtrise de la masse salariale se classe en tête des priorités RH des collectivités, selon la 13e édition de notre baromètre RH 2022 réalisé avec Randstad.

