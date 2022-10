Projets sportifs territoriaux : la quête du Graal, la coopération des collectivités

Gouvernance

Publié le 12/10/2022

L’adoption des Projets sportifs territoriaux par les différentes Conférences régionales du sport se poursuit : celles des Hauts-de-France et de Nouvelle-Aquitaine viennent d’adopter les leurs. Avec des méthodes assez différentes pour tenter de parvenir au but visé : la coopération de tous les acteurs du sport et, le plus complexe, une mutualisation des financements des strates de collectivités.

Deux nouvelles Conférences régionales du sport (CRdS) viennent d’adopter leur Projet sportif territorial (PST) : celles des Hauts-de-France l’a fait le 3 octobre, lors d’une assemblée plénière qui se tenait dans la Métropole de Lille, et celle de Nouvelle-Aquitaine a présenté le sien mardi 11 octobre, à Angoulême. Des PST dont le contenu et la philosophie révèlent des façons de faire différentes dans la recherche de cette nouvelle gouvernance partagée.

Volontairement didactique, le PST de Nouvelle-Aquitaine met l’accent sur la méthode qui doit conduire les acteurs de cette région à collaborer. Parmi les trois commissions thématiques créées, l’une d’elles porte sur la stratégie et la communication. Outre une veille stratégique pour coordonner les différents enjeux, son rôle est de « promouvoir, médiatiser et suivre les actions de la CRdS ».

La deuxième commission, dédiée au « développement des pratiques », est chargée quant à elle de conduire des actions sur les 8 thématiques listées dans la loi (1), tandis que celle « des territoires » se charge de la mise en œuvre d’orientations spécifiques à chaque type d’espaces (comme aider à la résilience des territoires de montagne ou accompagner le développement des pratiques sportives libres en zone urbaine).

Des « préconisations »

Pour l’ensemble de ces commissions, le PST fait des « préconisations » (58 au total). Bien que celles-ci soient présentées comme des engagements des acteurs « et notamment des financeurs publics », le choix sémantique n’est pas anodin : « La CRdS n’est pas là pour prendre la place de qui que ce soit, commente Philippe Saïd, président du Cros Nouvelle-Aquitaine et de la Conférence régionale du sport. Elle n’a pas à dire comment faire les choses, mais d’aider à les mettre en œuvre. »

Pour cela, un Observatoire du sport va être créé avec des universitaires. Ce centre de ressources « ira au plus près des territoire, poursuit le président, et aidera les élus dans leurs prises de décisions, en leur apportant des outils et des analyses. »

Au cours du premier trimestre 2023, la CRdS se dotera de sa Conférence des financeurs. « Mais avant, ajoute-t-il, nous allons refaire le tour des popotes pour éviter que le soufflée ne retombe. » Le « nous » que Philippe Saïd évoque est un autre outil encore : la commission permanente, déjà créée depuis plusieurs mois. Dotée de 12 membres (qui siègeront aussi à la Conférence des financeurs) issus des différents collèges de la CRdS, celle-ci étudie les dossiers de financement inférieurs à 100 000 € qui concernent les crédits ANS pour les équipements de proximité, l’emploi et l’apprentissage. À charge pour la future Conférence des financeurs de traiter des équipements structurants, plus onéreux… et d’accompagner les conventions pluriannuelles de financement qui seront signées par des intercommunalités et conseils départementaux.

Quel engagement des Départements ?

Des conventions qui constituent cependant une inconnue : « Nous espérons que les Départements (nous en avons douze) seront partants pour s’y engager, commente Philippe Saïd. Nous ne pourrons pas faire sans eux, car nous avons beaucoup de communes rurales dont les équipements vieillissent et qui doivent faire des économies sur le fonctionnement. »

Pour lui, la crise actuelle de l’énergie « pousse à la mutualisation des financements ». C’est d’ailleurs autour de ce sujet que la commission permanente va aborder son « tour des popotes » de la fin 2022. « On reste dans un monde politique, observe-t-il, mais je pense qu’il sera possible d’aller au-delà. Etant issu du monde sportif, je suis un président de CRdS neutre, cela pourra sans doute aider. »

Mais pour Sylvie Rozette, vice-présidente de Limoges Métropole et rapporteure d’un groupe de travail sur la gouvernance, rien n’est gagné : « Certains proposent de créer un échelon départemental de pilotage, mais je n’y suis pas favorable. Au travers de cette nouvelle gouvernance, l’Etat nous contraint à sortir de nos pré-carrés, mais pour l’instant, c’est très personne-dépendant. » Et de citer en « contre-exemple » les élus du Département de la Haute-Vienne qui, selon elle, « travaillent seuls, sans concerter » sur un projet de piste d’athlétisme indoor à Limoges.

De son côté, elle assure avoir « l’habitude de travailler avec d’autres acteurs », mais elle admet que la nouvelle gouvernance pourrait l’inciter, avec ses collègues de la Métropole, « à réfléchir davantage dans la globalité du territoire régional, en amont de projets d’équipements notamment. »

Transversalité… mais comment ?

Dans les Hauts-de-France, la présidente de la CRdS, Florence Bariseau, vice-présidente aux sports de la Région, s’implique fortement dans sa mission, avec une autre stratégie. À partir du diagnostic, qu’il inclut, le PST de cette CRdS présente un programme d’action en cinq priorités : la pratique sportive des jeunes, le haut-niveau, le bénévolat, l’innovation et le sport-santé.

La nouvelle manière d’appréhender tous ces sujets, pour Florence Bariseau, est une volonté de « transversalité ». Les équipements seront ainsi traités par les cinq commissions. Le 3 octobre, la présidente a également présenté un « projet emblématique » qui leur sera commun : « Créer les conditions pour qu’un parcours sportif tout au long de la vie soit possible, cite-t-elle. Je me suis dit que c’est ce qui réunit et donne du sens à l’action sur tous ces sujets. »

Dans une note de cadrage du 6 septembre, l’ANS avait appelé les CRdS à lancer de tels « projets emblématiques » pouvant être co-financés et mis en œuvre rapidement, afin de mettre en lumière la plus-value de la nouvelle gouvernance territoriale du sport. Cependant, Florence Bariseau avoue être « encore en train de réfléchir » à la manière de concrétiser ce parcours sportif tout au long de la vie. « J’avance en marchant », explique-t-elle.

L’articulation entre la CRdS qu’elle préside et la Conférence des financeurs qui doit à présent voir le jour – sous la présidence d’un autre membre de la CRdS – est aussi « très floue » pour elle. Cependant, pour la vice-présidente de la Région Hauts-de-France, cette transversalité devrait « naturellement clarifier les compétences de chacun : au lieu de financer 5 000 équipements de proximité par exemple, qui devraient être du ressort des communes ou intercommunalités, l’Etat devrait être davantage auprès de la Région pour le financement de la halle sportive d’excellence à Chambly. »