Le numérique au service de tous, selon Antidots

Démocratiser le numérique pour l’ensemble de la cité est un chantier sur lequel la plupart des collectivités planchent. La start-up savoyarde Antidots y a mis toute son expertise. Sa solution 360° SmartCity permet en effet de numériser simplement les services des communes, tout en proposant un portail unifié au grand public. Un atout de taille pour toutes les parties prenantes.

La dynamique s’est intensifiée au cours des deux dernières années, comme l’observe la Banque des Territoires dans une analyse publiée sur son site cet été : « La bascule vers une société du “tout-numérique” s’est en effet amplifiée depuis la pandémie de Covid. Prises de rendez-vous et consultations médicales en distanciel, suivi scolaire et travail pédagogique en ligne ont rejoint la cohorte des usages digitaux déjà à l’œuvre dans les transports et la mobilité (le paiement du stationnement via des applications), la culture et les loisirs, la consommation… »

Répondre aux besoins des administrés ‒ citoyens et acteurs économiques ‒ devient autant un enjeu sociétal qu’économique. D’une part, 13 millions de personnes se déclarent en difficulté face aux nouvelles technologies (INSEE, 2019). Et d’autre part, environ 62 % des Français consultent régulièrement le site Internet de leur collectivité (Baromètre Epiceum-Harris 2018). Il en va donc de la compétitivité et de l’attractivité des territoires. Accessibilité et inclusivité étant alors les maîtres mots d’une stratégie de transformation numérique viable. Pour mener cette démarche, la start-up Antidots propose des solutions pour faire de toutes les collectivités, des territoires 100 % connectés, quelle que soit leur taille et ainsi repenser le lien avec leurs administrés.

Un acteur du numérique pour les collectivités

Forte de 20 ans d’expérience, l’entreprise savoyarde développe un savoir-faire unique dans le domaine du numérique. Engagé en 2003 dans la création d’Altibus, le 1er site e-commerce de transport, Antidots se concentre à partir de 2015 sur une suite logiciel unique pour les territoires et professionnels, accompagnée de deux innovations mondiales, dont un MaaS (Mobiliy as a Service) parmi les plus performants du marché.

Baptisée 360°SmartCity, cette solution sur-mesure permet aux communes de couvrir directement sur leur propre plateforme tous les besoins numériques nécessaires comme les e-services administratifs, l’information en temps réel, le e-commerce… « La philosophie d’Antidots est de mettre nos solutions numériques au service de l’humain, et pas l’inverse », commente Philippe Massonnat, directeur associé.

Aujourd’hui, c’est donc une trentaine de modules qui est proposée autour de trois axes adaptés à la vie citoyenne ‒ du transport à la garde d’enfant et la restauration scolaire, en passant par la location de salle jusqu’à l’alerte citoyenne ‒ aux commerces et associations, aux loisirs et à la culture.

Vie locale et économie de proximité

Grâce à une approche particulière de la donnée et à une compréhension des différentes parties prenantes, c’est une véritable offre de Services numériques qui peut prendre vie partout, même au sein des territoires plus modestes.

L’offre a, en effet, été pensée pour démocratiser une technologie complexe et la rendre simple d’utilisation tant pour les intermédiaires que pour le grand public. En donnant accès au plus grand nombre d’entreprises locales, le portail permet de faire fonctionner toute l’économie de proximité, même les activités de service qui se retrouvent souvent écrasées, voire rendues invisibles, par les géants du Net.

À cette innovation, s’ajoutent une haute qualité de service avec une sécurisation des données renforcées et le support d’un centre d’appel basé à Chambéry, ouvert 6j/7 et proposant un accompagnement à l’ouverture mais aussi pendant la durée des contrats des plateformes. À la clé, les bénéfices sont multiples : une meilleure efficacité, le respect des dimensions humaines et d’inclusivités, une meilleure maîtrise budgétaire grâce aux coûts d’acquisition modérés des solutions proposées par Antidots.

Des solutions complémentaires pour la mobilité, le tourisme ou encore l’évènementiel

Antidots lance trois déclinaisons de son dispositif. Une sorte de « fusion » de la donnée qui permet aux entreprises de décupler leur potentiel d’offres et de services. 360°SmartTravel permet ainsi à chaque acteur du tourisme de proposer des voyages de porte à porte et de tout grouper en un même panier (avion, train, bus, taxi, hébergement, activités…). Avec 360°SmartEvent, les organisateurs d’événements pourront également devenir OTA (agence de voyage en ligne) en proposant leurs offres ainsi que des prestations connexes. Enfin, 360°SmartMobility, lancée le 20 octobre à destination des 112 stations de ski du territoire de Savoie Mont-Blanc, représente une solution révolutionnaire adaptée à l’enjeu de mobilité. Basée sur l’innovation mondiale de sa technologie MaaS, elle permet le calcul d’itinéraire et coordonne les moyens de transport intra urbains et mêmes inter-urbains.

Autant de solutions que d’engagement. Ces innovations qui repensent le lien entre les territoires et leurs citoyens sont 100 % françaises. Antidots réinvestit une grande partie de son résultat dans la R&D, ce qui permet à l’entreprise d’acquérir une indépendance financière et technologique totale. En deux ans, la start-up a équipé une centaine de villes de 750 à 200 000 habitants. L’avenir d’une France décentralisée semble bien en marche.

