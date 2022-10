« Les agences de développement sont une force de frappe encore inemployée par l’Etat »

Développement économique

A l'occasion de l'ouverture du forum des professionnels de l'attractivité et du développement économique local aujourd'hui 13 octobre à Nancy, Antoine Angeard, délégué général de la Fédération des agences d'attractivité, de développement et d'innovation explique l'importance de ces agences dans la réindustrialisation de la France. Un rôle encore méconnu par l'Etat déplore-t-il.

Que peut-on attendre de cette 4e édition du forum Dev&co ? Quelles particularités cette année ?

Covid oblige, les deux dernières éditions du forum DEV&CO ont eu lieu en digital. Après 3 ans sans se voir, les professionnels de l’attractivité et du développement économique se retrouvent donc enfin, accueillis magnifiquement à Nancy par la jeune agence de développement Lorr’Up. Avec quasiment 350 inscrits, c’est d’ores et déjà une année record et cela prouve qu’il était temps de se retrouver. Autre particularité, le CNER, créé en 1952, fêtera ses 70 ans et Lorr’Up, ses 1 an. A cette occasion, nous avons voulu un forum très dynamique : la journée sera une succession de pitchs de bonnes pratiques de territoires venant de toute la France, de keynotes inspirantes, de masterclass, de témoignages de chef(fe)s d’entreprises engagés. Et il y aura évidemment des surprises pour fêter cet anniversaire.

Quel est l’objectif de ce forum Dev&co dont la Gazette des Communes est partenaire ?

L’objectif est double : d’abord, rassembler tous les professionnels de l’attractivité et du développement économique, tout employeur confondu (agences de développement, collectivités, etc.) et leur proposer une journée pour réseauter mais aussi benchmarker, approfondir et prendre du recul sur leurs métiers et la façon dont ils l’exercent. La Gazette des Communes, par l’apport de son expertise et ses animations, nous y aide grandement. Le second objectif du forum, notamment avec la thématique retenue cette année (« Les territoires sont dans la place »), vise à valoriser toute la créativité, l’énergie, les solutions provenant des territoires et montrer à l’Etat qu’il devient urgent de s’appuyer sur cette armée de terrain professionnelle pour être plus efficace.

Comment se portent les agences de développement économique face aux crises successives (Covid, crise énergétique…) ?

Elles n’ont jamais été autant sollicitées. D’abord, par les entreprises qu’elles accompagnent tout au long de l’année, principalement des PME-ETI. Ce fut le cas durant la période Covid ; et aujourd’hui pour des questions évidentes de difficultés de recrutement, ou encore d’optimisation foncière, de tensions énergétiques, etc. Elles sont également sollicitées par les territoires : ceux qui sont leurs commanditaires et s’appuient énormément sur elles pour ce rôle de « front office » auprès des entreprises ; ou par les territoires alentours, qui ont besoin de monter en compétences sur leurs stratégies d’attractivité, etc. La valeur ajoutée des agences, c’est d’être cette interface entre public et privé, de faire du sur-mesure auprès d’entreprises avec lesquelles elles entretiennent des relations de confiance et de longue date, tout en animant l’écosystème des acteurs territoriaux afin d’insuffler de la coordination et de l’efficacité.

Parmi les thématiques abordées, la reindustrialisation sera au coeur des débats. Qu’attendent encore les agences de développement économique des élus locaux et du gouvernement pour réussir cet objectif ?

Par ces relations très étroites avec leur tissu économique, les agences de développement ont une connaissance très fine des enjeux et besoins des entreprises cruciales pour nos territoires, notamment industrielles. Or, ces connaissances et cette force de frappe est largement inemployée. A quelques dispositifs près, l’Etat n’a pas la culture de l’articulation avec les territoires, alors qu’il pourrait davantage s’appuyer sur cette armée de terrain, qui représente tout de même 2 500 salariés (dans les 107 agences) et 8 à 9 000 professionnels (toute structure confondue). L’Etat devrait davantage soutenir la démarche de réunion et de structuration de cette communauté professionnelle que le CNER anime depuis 4 ans, car il aurait un effet de levier considérable pour déployer ses actions. Mais aucun ministre (Attractivité, PME, etc.) n’a cru bon de venir parler aux 350 participants du forum DEV&CO, ce qui montre qu’il y a du chemin à faire…

Comment la crise énergétique impacte les agences ? Allez-vous participer à l’effort de sobriété réclamé par le gouvernement ?

La crise énergétique, comme la relance avant, remet au premier plan la mission « endogène » des agence de développement, c’est-à-dire leur rôle de soutien sur-mesure aux entreprises. Depuis plusieurs années, RTE et EDF sont partenaires du CNER, ce qui nous a permis d’anticiper certains sujets énergétiques. Ainsi, les agences sont bien informées de dispositifs comme l’effacement et peuvent en parler avec les entreprises électro-intensives qu’elles suivent. Le CNER est sur le point de signer la charte EcoWatt de RTE et nous allons impulser cet engagement auprès de toutes les agences de développement. Sans le crier haut et fort, les agences de développement sont aux avant-postes de la diffusion des actions de sobriété auprès des entreprises.

