Fiscalité

Transfert de la taxe d’aménagement : clarification sur les dates de délibération pour le reversement

Publié le 12/10/2022 • Par Fabian Meynand • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Actu juridique, France

herreneck / Adobe Stock

Alors que le mois d’août fût fructueux pour permettre la grande bascule au 1er septembre 2022 du transfert de la gestion de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive avec pas moins de deux décrets et un arrêté ministériel, le calendrier pour les dates de délibération sur la taxe d’aménagement, en particulier pour les délibérations concordantes nécessaires au reversement obligatoire de la taxe d'aménagement entre communes membres et EPCI à fiscalité propre, a été plus difficile, semble-t-il, à mettre en place pour les services de l’Etat. L’occasion de revenir sur les derniers calages et rebondissements en la matière !

Fiscalité