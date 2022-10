« Faire germer la culture de la crise »

Le 13 octobre 2022 est la première édition de la journée nationale de la résilience. « Ne pas rompre sous la contrainte » est la définition qu’en donne François Vernoux dans son guide « Résilience opérationnelle » (Territorial éditions) paru en septembre. Dans cet ouvrage, cet ingénieur civil des mines, détaille comment élaborer sa gestion de crise pour éviter le naufrage en cas d’évènements inattendus.

Inondations, séismes, accidents industriels : les collectivités sont-elles préparées en cas de catastrophes majeures ?

Celles qui s’investissent dans la sauvegarde des populations et ont compris la nécessité de créer un continuum entre la maîtrise des risques et la gestion de crise, bien davantage que les autres. Mais, malheureusement, elles ne sont pas très nombreuses. La loi « visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels », dite loi Matras, promulguée le 25 novembre 2021, étend l’obligation d’élaborer un Plan communal de ...