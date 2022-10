Tout savoir sur l’audit pour les logements gros consommateurs d’énergie

Logement

Publié le 12/10/2022 • Par Nathalie Levray • dans : Actu juridique, Fiches de droit pratique, France

Les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation proposés à la vente, qui comprennent un ou plusieurs logements ne relevant pas du statut de la copropriété des immeubles bâtis et qui appartiennent aux classes d’efficacité énergétique D, E, F ou G, sont soumis à un audit énergétique. Décryptage en 5 points-clés.

Performance énergétique

La rénovation énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à usage d’habitation est performante lorsque les travaux, qui assurent un bon renouvellement de l’air, permettent un classement en classe A ou B et traitent l’isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire.

S’il est impossible d’atteindre la classe B, les travaux doivent permettre de gagner au moins deux classes en agissant sur les six postes de travaux précités. Les bâtiments classés F ou G avant travaux doivent atteindre au moins la classe C après travaux.

Professionnels

L’audit énergétique est réalisé par un professionnel dédié, impartial et indépendant vis-à-vis du propriétaire ...

