[DÉCRYPTAGE] LUTTE CONTRE LES SÉPARATISMES

Décryptage du contrôle du financement étranger des cultes

Publié le 12/10/2022 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, Actualité Club finances, Analyses finances, Analyses juridiques, France

La loi du 24 août 2021 « confortant le respect des principes de la République » comprend certaines dispositions relatives au contrôle du financement étranger des cultes. Dans cette analyse, Valentin Millot, juriste, et Yvon Goutal, avocat et professeur associé en droit public, du cabinet Goutal, Alibert et associés, décryptent le texte d'application de ces dispositions législatives.

Valentin Millot et Yvon Goutal respectivement juriste et avocat et professeur associé en droit public, cabinet Goutal, Alibert et associés