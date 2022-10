Emmanuel Macron veut écrire « un nouveau chapitre de la décentralisation »

Décentralisation

Publié le 11/10/2022 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Le président de la République veut donner davantage de responsabilités aux collectivités. La commission transpartisane sur la réforme des institutions qui sera installée dans les prochains mois planchera sur le sujet.

Ce n’était pas le plat de résistance de son déplacement, le 10 octobre à Château-Gontier. Mais, au moment d’inaugurer l’une des six nouvelles sous-préfectures que l’Etat vient de créer, Emmanuel Macron a souhaité « ouvrir un nouveau chapitre de la décentralisation ». Un chantier qui sera mené dans le cadre d’une « commission transpartisane sur les institutions » installée « dans les prochains mois ».

Et le Président d’appeler à un nouvel état d’esprit entre l’Etat et les collectivités. « La décentralisation, ce n’est pas transférer des bouts de compétences sans donner la dynamique de financement, le pouvoir normatif et les responsabilités qui vont avec », a-t-il fustigé. Et Emmanuel Macron de dénoncer la situation des départements « qui portent une charge sociale et ont une recette ...

