Nuisances sonores : « Il y a un vrai travail de toilettage des arrêtés municipaux à faire »

Les assises nationales de la qualité de l'environnement sonore, qui se sont tenues à Paris les 27 et 28 septembre, ont rappelé aux élus la nécessité d'établir une véritable politique des nuisances sonores. Entretien avec Christophe Sanson, avocat spécialiste de la lutte contre le bruit, sur les moyens dont disposent les maires au titre de leur pouvoir de police pour intervenir sur le bruit dans leur commune.

La période de confinement a révélé de nouvelles attentes en matière de tranquillité. Mais est-ce que cela s’est ressenti dans le nombre de recours ?

La première source de litige, dans mes dossiers, concerne la diffusion de sons amplifiés. Ceci correspond, pour les collectivités, très généralement, à des salles polyvalentes et des salles des fêtes municipales. Or, ces salles sont restées très longtemps fermées, bien au-delà des confinements. Le contentieux s’est donc un peu éteint de ce côté-là.

Mais, en tant qu’avocats spécialisés dans les troubles sonores, mes collaboratrices (Marine Dartiailh et Claire Leuwers) et moi-même avons eu beaucoup de lettres à faire dans les copropriétés à cause de bruits domestiques : pendant le confinement, le bruit des transports ayant quasiment cessé ...