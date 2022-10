Le Congrès des élus au numérique soumet 4 chantiers à Elisabeth Borne

Numérique

Dans la foulée du congrès des élus au numérique, tenu le 6 octobre à Paris, l’association Villes Internet vient de remettre à la Première ministre une motion collective basée sur 4 grands chantiers et 29 propositions concrètes.

Quelle égalité d’accès au numérique, quelle gouvernance des services publics numériques par les collectivités locales, quelle stratégie numérique responsable face à l’urgence de la transition écologique, et enfin comment prévenir durablement les risques numériques ?

Telles sont les quatre questions structurantes dégagées par la motion collective rédigée lors du congrès des élus au numérique, organisé par l’association Villes Internet, qui s’est déroulé le 6 octobre dernier à Paris. A l’issue de ce travail collectif, cette motion a été remise à la Première ministre, Élisabeth Borne, lundi 10 octobre, et sera au menu d’une rencontre prochaine avec ses conseillers.

« Il s’agit de porter les enjeux des élus locaux en matière de numérique, d’exprimer un point de vue partagé entre pairs, de pouvoir agir localement avec une ressource nationale, de mutualiser les actions déjà réalisées par d’autres sur d’autres territoires. Forts de cela, il s’agit aussi de pouvoir porter cette parole collective des élus du numérique et d’interpeller les représentants de l’Etat », a expliqué Mathieu Vidal, président de l’association, géographe et maire-adjoint d’Albi, à l’occasion d’un point presse mardi 11 octobre.

« Sur une logique d’entonnoir, 492 contributions ont été transformées en 4 questions structurantes et en 29 propositions concrètes », détaille Michaël Bideault, ingénieur des connaissances pour l’association, qui a présenté les modalités de ce travail de coconstruction.

Basée sur une prise de notes en continu, une analyse sémantique, et la réalisation d’une carte mentale, cette méthodologie éprouvée lors des 3 précédents congrès a permis de prioriser et classer les interventions pour pouvoir les regrouper.

Retour sur quelques-unes des 29 propositions concrètes ainsi dégagées.

Egalité d’accès et gouvernance

Concernant l’égalité d’accès au numérique, « nous avons trois objectifs :

