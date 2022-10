Résilience : un concept à décliner suivant les territoires

Transition écologique

Publié le 11/10/2022 • Par Arnaud Garrigues

The Shift Project sort un nouveau rapport intitulé "Climat, crises : comment transformer nos territoires" ainsi qu'une série de rapports qui déclinent le concept de résilience en fonction de six typologies de territoires. L'enjeu : mobiliser les élus locaux et leur donner des outils pour passer à l'action.

Après avoir publié en 2021 un rapport de fond sur la résilience des territoires et un autre sur la décarbonation de notre économie, The Shift project revient à la charge avec un rapport intitulé « Climat, crises : comment transformer nos territoires », qui sera suivi d’une série de six rapports. Ils déclinent les transformations à mettre en œuvre localement pour s’adapter à la crise climatique, mais aussi à toutes celles que nous traversons actuellement (crise sanitaire, crise énergétique, etc.) afin de devenir plus résilients.

Six types de territoires

A chaque rapport correspond une typologie de territoires : les villes, les métropoles, les campagnes, les montagnes, le littoral et l’outre-mer. « Il est important de re-territorialiser le propos et de différencier les enjeux locaux », pointe Laurent Delcayrou, chef de projet « stratégies de résilience des territoires » au Shift Project.

Le think tank lance donc donc une campagne pour interpeller les élus locaux, en les mobilisant autour de leur responsabilité et de leur capacité à agir. D’autant que nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire pour limiter le réchauffement climatique à 2 °C, voire 1,5 °C, comme le prévoyait l’accord de Paris. « Nous ne sommes même pas sur une trajectoire à +2 °C, mais plutôt 2,8 °C avec des dégâts catastrophiques à venir sur les écosystèmes », se désole Corentin Riet, chargé de projet au Shift Project.

Le think tank a analysé les chiffres d’une étude sur les plans climat-air-énergie territoriaux (réalisée par Intercommunalités de France) et en a déduit que seulement la moitié de ces plans climats avaient des engagements équivalents ou supérieurs aux objectifs nationaux. « Nous allons donc émettre deux fois plus d’émissions de gaz à effet de serre, alors que dans le même temps les objectifs nationaux ont été rehaussés » (en visant désormais non plus 40 % mais 55 % de réduction de ces émissions en 2030).

Bifurquer avant la fin du mandat municipal

« Les territoires ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux nationaux, même s’ils ont des excuses avec la crise sanitaire et la crise énergétique qu’ils subissent. Mais tout cela n’est pas recevable car les crises ne vont faire que se multiplier, avec des effets de plus en plus violents », prévient Laurent Delcayrou.

Dans ce nouveau document, The Shift project donne de très nombreux éléments de méthodologie « pour bifurquer avant la fin du mandat municipal (2026) » et fournit de 200 exemples pour s’inspirer des territoires innovants. Ce qui se traduit en un parcours en trois étapes :