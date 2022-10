« Que toutes les ARS et les CPAM cofinancent toutes les structures de sport-santé sur ordonnance… »

Santé publique

Publié le 12/10/2022 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Les cinquièmes Assises du sport-santé sur ordonnance ont rassemblé plus de 700 personnes, lundi 10 octobre à Strasbourg. Des maisons sport-santé aux perspectives de prise en charge, état des lieux avec un pionnier : le Dr Alexandre Feltz, adjoint strasbourgeois à la santé publique et environnementale.

« Dix années de sport-santé sur ordonnance » : le thème de ces Assises concerne surtout Strasbourg. Où en êtes-vous aujourd’hui ?

Nous nous inscrivons plus que jamais dans un mouvement intégratif qui associe de nombreux partenaires : toutes les collectivités avec la ville de Strasbourg, la métropole, la collectivité européenne d’Alsace et le conseil régional du Grand Est. Mais aussi l’ ARS , la caisse primaire du Bas-Rhin et encore la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (Drajes). Nous sommes constitués en groupement d’intérêt public (GIP), doté d’un budget de fonctionnement global d’environ 1,7M€, sachant que nous ne ciblons pas seulement les adultes, malades chroniques.

Nous intervenons aussi auprès des enfants et adolescents souffrant de surpoids et d’obésité. L’équipe est constituée d’éducateurs sportifs formés à l’activité physique adaptée (APA), mais aussi d’un médecin de santé publique, de psychologues, nutritionnistes, infirmières, kinésithérapeutes. Soit une vingtaine d’équivalents temps plein. Sans oublier bien sûr, 570 médecins généralistes du territoire qui ont prescrit au moins une fois, de l’APA. En 10 ans, environ 5 000 personnes ont été intégré au dispositif, dont 1 000 enfants.

Quant à la Maison Sport-santé labellisée, elle existe dans sa gouvernance et son organisation éclatée sur le territoire. En octobre 2023, elle bénéficiera d’un lieu physique de 2500 m², dans les anciens Bains municipaux.

Habituellement ouvertes par les ministres des Sports successifs, ces Assises ont été introduites (en vidéo) par le ministre de la Santé, François Braun. Qu’est-ce que cela dit, sur le plan politique ?

C’est un acte politique important. Il montre a priori que le ministère de la Santé va pleinement prendre en compte le sport-santé, ce qui n’était pas le cas jusqu’alors. Avec tout le respect bien sûr que nous avons pour le ministère des Sports, nous savons bien que celui de la santé apparaît plus puissant, en termes de poids politique, de financements, de nombre d’agents, etc.

Maintenant, nous attendons les actes. Mais en attendant, le ministre a nommé Dominique Delandre, médecin, élu à la Jeunesse et aux sports à la ville de Montargis (Loiret), pour une mission de conseil sport-santé, à ses côtés. C’est un signal fort.

Qui sont les locomotives aujourd’hui du sport-santé sur ordonnance, en France ?

Nous recensons actuellement environ 500 Maisons sport-santé, regroupées en réseau à travers l’Union des MSS, créée lors de ces Assises. Les villes sont souvent à l’impulsion, ce qui au passage peut sembler paradoxale puisque la compétence santé n’est pas de leur ressort. Mais d’une manière générale, nous constatons toujours hétérogénéité des modèles : entre les maisons physiques qui regroupent des professionnels et de simples numéros de téléphone pour informer et orienter. Avec des moyens très variables, bien sûr.

Quel modèle économique permettrait selon vous, de soutenir et uniformiser ces nombreuses initiatives locales ?

Désormais, certaines CPAM cofinancent des maisons ou des réseaux de sport-santé, au même titre que certaines ARS. Il n’est pas possible que cela ne soit pas le cas partout ! Car derrière, cela pose aussi des questions d’égal accès aux soins pour tous. Surtout que les preuves montrant les bénéfices d’une activité physique adaptée s’accumulent.

Un exemple : trente minutes de marche par jour est plus efficace que le meilleur antidiabétique ! Si les médicaments étaient pris en charge à 100% à Strasbourg et à 20% à Nantes ou ailleurs, chacun crierait à l’injustice… C’est pourtant ce que nous avons en sport-santé. Nous souhaitons donc que toutes les ARS et les CPAM cofinancent toutes les structures de sport-santé sur ordonnance.

Vous parlez de « cofinancement des structures », plutôt que de remboursement des patients… Est-ce un changement d’optique ?

Selon moi, une des fonctions majeures du sport-santé, c’est le groupe, le collectif. Je préfère donc que ce soit les structures qui soient payées et non pas l’individu. Et donc que les ARS et/ou les CPAM participent au financement des réseaux qui accueillent des populations cibles. Pour les patients, je suis favorable à la gratuité, très puissante pour réduire les inégalités sociales de santé. Ou au minimum, à une tarification solidaire, où l’on abonde en fonction de ses moyens.

Dernier point : les médecins doivent-ils prescrire davantage ?

Aujourd’hui, tous les médecins qui concourent au suivi, peuvent prescrire de l’activité physique adaptée. Mais je le redis : le système fonctionne lorsqu’il est organisé à travers des lieux, des réseaux, etc. et financé. Faute de s’appuyer sur un tel fonctionnement autour de lui, un médecin ne peut pas prescrire quoi que ce soit.