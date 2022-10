« A chaque étape de l’organisation des JO, nous travaillons à réduire notre empreinte carbone »

[interview] sport

Publié le 13/10/2022 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Dossier acteurs du sport, France

Georgina Grenon, directrice « excellence environnementale » de Paris 2024, revient sur la prise en compte des objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre au sein de l'organisation des JO.

Comment le comité d’organisation des JO de Paris s’y prend-il pour atteindre ses objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre ?

Nous n’attendons pas la fin des Jeux pour mesurer et compenser nos émissions. Nous travaillons à chaque étape de l’organisation pour estimer et réduire leur impact. Dès la candidature, le choix a été fait de nous appuyer sur 95 % d’infrastructures sportives existantes ou temporaires, divisant par deux notre empreinte carbone en comparaison avec les éditions précédentes. Nous ciblons la réduction de nos émissions dans chacun des domaines : alimentation, mobilités autour des transports en commun vers les sites, etc. Un responsable « climat et biodiversité » a aussi été nommé pour la première fois dans l’histoire des JO.