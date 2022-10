La maison de la philosophie forme l’esprit civique et éveille à la citoyenneté

Démocratie locale

Avec sa maison de la philosophie en place depuis huit ans, la commune de Romainville souhaite élargir l’accès à la discussion à visée philosophique. Ateliers d’éveil à la philosophie pour les plus petits, club des jeunes penseurs pour les collégiens, cafés philo pour les adultes : les activités varient en fonction des âges.

Chiffres-clés 1 500 à 2 000 personnes fréquentent chaque année les activités de la maison de la philosophie de Romainville. Un public qui se partage majoritairement entre les classes « idée » et les ateliers périscolaires.

Les chaussures ont été ­enlevées, les enfants se sont assis en cercle. Leurs pieds foulent un tapis jaune, sur lequel est inscrite la lettre grecque « phi », symbole de la discipline qu’ils s’apprêtent justement à effleurer. Car, devant cette petite dizaine d’enfants âgés de 7 et 8 ans, la médiatrice Julia Orosco préfère introduire l’atelier comme « un temps pour réfléchir, poser des questions et explorer des idées ».

Celle du jour est une énigme qui traverse l’existence : le bonheur. A leur tour de tenter de le définir et de l’illustrer en ce mercredi après-midi grâce à un jeu puis un conte. La parole se cherche, s’étire, fuse quelquefois, mais un bâton de parole garantit un minimum de discipline. Dessiner sa famille, jouer aux jeux vidéos, la gentillesse des autres : les exemples relevés par Halima, Mohamed ou Lali font écho à des actes ou des phrases qui les rendent heureux. « On le ressent au fond de son cœur », poursuit un petit camarade.

« En rendant la discussion ludique, on joue avec des concepts et des émotions pour faire en sorte qu’ils se sentent concernés », explique Julia Orosco, une ancienne volontaire en service civique. Pendant l’atelier, elle n’hésite pas à valoriser telle proposition ou à la reformuler pour faciliter la discussion.

Groupes de discussion

Avec quatre autres agents, elle assure les activités de la maison de la philosophie, structure municipale en place depuis huit ans. Hormis une collection de livres empruntables, le cœur du projet réside dans leurs interventions régulières auprès d’enfants et d’adultes depuis ce lieu mais aussi dans des écoles, centres sociaux et maisons de retraite. Celles-ci s’étalent sur l’année autour de groupes de discussion et de méthodes soigneusement pensées pour essaimer de manière concrète les atouts de la philosophie, souvent cantonnée à l’étude d’auteurs en classe de terminale.

Sans viser la vulgarisation à tout prix de grands concepts, la philo­sophie pour tous, instillée dans ce projet municipal, cherche plutôt à susciter des partages d’idées ainsi que des réflexes de ­raisonnement et d’argumentation.

Ce positionnement, affiné dans le cadre d’une recherche-action et d’une thèse exercée dans la commune de Romainville, vise à éveiller l’intérêt d’un public majoritairement composé d’enfants et d’adolescents. La doctorante, Johanna Hawken, est, depuis, devenue la directrice de cette maison de la philosophie. « Ce n’est pas de la sous-philosophie faite avec des gamins. Nous accueillons les questionnements des enfants et nous les faisons s’interroger sur les concepts qui entourent la vie quotidienne », affirme-t-elle.

Eviter les débats d’opinion

Pour appuyer cette démarche, elle y a développé différents outils comme des jeux, des dessins et la lecture de livres jeunesse. L’objectif : faire émerger une pensée critique qui assume ses tâtonnements et éviter les débats d’opinion.

Il a aussi fallu créer un cadre dédramatisant et propice à l’estime de soi dans une ville où il existe des difficultés scolaires liées à de fortes inégalités sociales parmi les enfants. « La régularité des ateliers aide aussi à construire des parcours et observer un cheminement », juge Tuyet-Vân Pham, adjointe à la culture. ­

Saléha ­Belkacem, la directrice du pôle « action éducative », auquel est rattachée la maison, y voit un instrument d’éducation populaire et une manière « d’accompagner et d’aider la parole habitante » et de « s’approprier la citoyenneté ». Depuis quatre ans, le lieu a également formé une centaine de professeurs et d’agents de communes, comme des bibliothécaires ou des travailleurs sociaux, à l’animation ­d’ateliers de philosophie.

Le concept essaime

L’expérimentation a fait des émules dans le département et même le pays, où se mettent en place des initiatives du même calibre. A Cannes, Lakdar Kherfi, un éducateur spécialisé qui œuvrait au sein de l’association Médiation nomade jusqu’à son récent départ à la retraite, prépare des ateliers de philosophie sur les îles de Lérins. « Je suis toujours à la recherche de manières d’accrocher les jeunes et de les faire réfléchir à leurs conditions. » Face à des partenaires déjà intéressés, lui envisage, par exemple, une chasse au trésor avec des indices philosophiques ou des discussions ­intergénérationnelles.

