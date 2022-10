Les entreprises sensibilisées aux exigences environnementales par les acheteurs

La maturité d’un secteur est à apprécier

[Brest métropole, 8 communes, 210 100 hab., Finistère] A Brest métropole, la sensibilisation des entreprises passe avant tout par le sourcing, développé par les acheteurs depuis plusieurs années. « Nous privilégions les rencontres physiques avec les entreprises pour des échanges de deux heures en moyenne, en nous fondant sur un questionnaire », précise Romain Tournereau, responsable du service « coordination de l’achat » de la ville et de la métropole. Cette démarche d’optimisation de l’achat est avant tout organisée pour les achats récurrents et pluriannuels dans le cadre d’appels d’offres ouverts. Romain Tournereau estime que « c’est l’outil privilégié pour prendre la température sur les marchés, connaître les produits et les actions des entreprises en la matière et le sourcing permet de combler le déficit de dialogue de cette procédure de consultation ». Le but de ces rencontres n’est pas de faire une évaluation des candidats, mais d’apprécier la maturité d’un secteur et la possibilité de faire. « Selon le marché, soit on impose, soit on souhaite », affirme le responsable. Pour préparer l’application de la loi « Agec », une vaste consultation des entreprises a permis un état des lieux pour évaluer ce que les fournisseurs font et ce qu’ils peuvent faire en matière de recyclage et de réutilisation des matériaux. « Ensuite, chaque entreprise ­listera ses actions et ses marges de progression. Nous amorçons la mobilisation du secteur économique », illustre Romain Tournereau.

Contact : Romain Tournereau, 02.98.33.50.50.