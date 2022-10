Emmanuelle Coratti : «Le “retour à la terre” n’est pas seulement agricole»

[Entretien] Territoires ruraux

Publié le 17/10/2022 • Par Michèle Foin • dans : France

Pas moins de 57% des urbains souhaitent quitter la ville pour vivre plus proches de la nature, expose dans un entretien Emmanuelle Coratti, présidente de l'association Back to Earth. Cet «exode urbain», s’il se réalise, va demander un rééquilibrage économique pour faire émerger des activités dans les villages. Ces territoires ruraux peuvent offrir une alternative au modèle urbain consumériste, dans lequel les jeunes se reconnaissent de moins en moins.

Environ 57 % des urbains rêvent de vivre à la campagne. Cela n’empêche pas les agriculteurs de peiner à transmettre leur exploitation, alors que la moitié d’entre eux partira à la retraite d’ici dix ans. Pourtant, la lutte contre le réchauffement climatique et pour la préservation de la biodiversité dépend en grande partie de la capacité des territoires ruraux à se réinventer. Avec un fonds vert doté de 1,5 milliard d’euros, Dominique Faure, secrétaire d’Etat à la ruralité, prédit qu’ils seront en première ligne de la transition écologique.

Dans ce contexte, quels sont les leviers pour rendre les territoires ruraux attractifs ? Comment fédérer des acteurs aux objectifs, inspirations et finalités parfois antagonistes ? L’association Back to Earth entend justement relier les initiatives inspirantes sur le thème du retour à la terre. Cette association citoyenne a été fondée en 2020, en plein Covid. Pour sa présidente, Emmanuelle Coratti, cette pandémie aura au moins eu le mérite de montrer « l’urgence de proposer de nouveaux modèles de production et de vivre-ensemble, plus résilients, porteurs de sens, créateurs de richesses et de solidarités ».

Les 9 et 10 novembre, l’association organise à Clermont-Ferrand (­Puy-de-Dôme) les premières rencontres nationales du retour à la terre. Un événement qui rassemblera plus de 50 experts et témoins. Il comptera la participation de Dominique Faure et de plusieurs associations d’élus pour confronter les points de vue, créer du lien et faire émerger des projets innovants.

Les 9 et 10 novembre, vous organisez les rencontres nationales du retour à la terre à Clermont-Ferrand. Qu’entendez-vous par cette notion ?

La question du retour à la terre n’est pas seulement agricole, même s’il s’agit, bien sûr, de revaloriser la place de l’agriculture dans notre société, puisque le renouvellement des générations n’y est pas assuré. Le retour à la terre pose aussi l’enjeu du rééquilibrage entre des métropoles trop denses et des territoires qui le sont moins. Selon un sondage Ifop de 2019, 57 % des urbains souhaitent quitter la ville pour vivre plus proches de la nature. Cet « exode urbain », s’il se réalise, va demander un rééquilibrage économique pour faire émerger des activités dans les villages. Et il faut accompagner le retour des citadins dans les campagnes afin d’éviter qu’il ne soit mal vécu. Enfin, le troisième enjeu est la reconnexion au vivant des organisations mais aussi des individus qui, en l’espace de deux générations, sont devenus « hors sol ».

L’objectif de ces rencontres est de rassembler les parties prenantes de ces trois sujets complexes. Nous voulons faire se rencontrer le monde de la recherche, les associations, anciennes comme récentes, militantes ou non, le monde entrepreneurial, qu’il s’agisse d’entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) ou de grands groupes. Seront présents les porteurs de projet et les financeurs, le monde agricole dans toute sa diversité, des chambres d’agriculture aux start-up. Et bien sûr, les agents et les élus locaux, cible privilégiée de notre événement, car ce sont eux qui agissent pour l’attractivité des territoires. Il est important qu’ils prennent la mesure de ce qui est en train de se produire.

En quoi vos rencontres sont-elles inédites ?

Il s’agit de réunir un écosystème, de mettre en contact des acteurs qui n’ont pas l’habitude de se rencontrer. L’idée est de se poser durant deux jours pour mieux se connaître et intégrer les contraintes des uns et des autres. Ces rencontres sont inédites dans la possibilité de faire se côtoyer les mondes conventionnels et alternatifs, condition sine qua non pour aboutir à des changements profonds et diffus. Il faut que les enjeux de souveraineté alimentaire, de territorialisation et de transition écologique soient appréhendés par un maximum d’acteurs. Plus la diversité sera large mieux les enjeux seront cernés.

Nous voulons nous orienter vers les solutions qui existent surtout à un niveau micro. Aujourd’hui, notre société manque de lien. Il faut le provoquer, le travailler. Nous voulons utiliser notre savoir-faire en matière de construction de communautés pour faire émerger quelque chose de nouveau. Lors de ces rencontres, chaque participant rencontrera au moins vingt personnes qu’il n’aurait pas côtoyées autrement.

Dominique Faure, secrétaire d’Etat à la ruralité, a prédit début septembre que les « territoires ruraux participeraient en première ligne à la transition écologique ». Quel est votre point de vue ?

Je la rejoins ! Les territoires ruraux, dans ce contexte de crise, ont beaucoup d’atouts à faire valoir. Le cadre de vie qu’ils proposent et qu’ils doivent défendre permet aux individus d’être davantage en prise avec le vivant, grâce aux dynamiques agricoles locales qu’ils impulsent. Ils seront en première ligne de la résilience alimentaire. La transition écologique va nous imposer une mobilité plus sobre. Il faudra la penser différemment, en s’appuyant sur le numérique et le télétravail, et en inventant de nouveaux services. L’activité économique devra se relocaliser avec des circuits plus courts et des populations qui vont de facto revenir dans les territoires. Il faut l’anticiper, afin de ne pas être dans une campagne « refuge », mais dans une campagne qui tire parti de cette situation.

Ces territoires peuvent offrir une alternative au modèle urbain consumériste, dans lequel les jeunes se reconnaissent de moins en moins.

En quoi l’intelligence collective est-elle clé en matière de résilience des territoires ruraux ?

Ces territoires accueillent des populations de plus en plus diversifiées. Il est donc très difficile de créer du commun et de mobiliser des gens qui peuvent être dans des antagonismes. L’intelligence collective permet justement de le faire et d’innover. Dans ce monde si complexe qui s’offre à nous, c’est ce dont on a le plus besoin. Seul, on ne sait pas résoudre toutes ces problématiques. Multiplier les points de vue permet de complexifier la manière de les aborder et d’innover en croisant les perspectives et en faisant se rencontrer des acteurs peu habitués à collaborer.

Aujourd’hui, nous avons besoin de sortir du cadre. Or c’est particulièrement vrai pour un élu. Prenez par exemple la question de la résilience alimentaire. C’est un sujet qui va arriver sur son bureau ! Il va falloir qu’il travaille avec des entreprises de production, des logisticiens, des agriculteurs… Ce sujet d’intérêt général nécessite de réunir toutes les parties. Plus l’élu coconstruit sa politique avec les habitants, plus il les associe à son projet, plus il aura de chances que sa population y adhère. En tout cas, davantage que lorsqu’il la sort d’un chapeau !

Il y a certes des endroits où tout se passe bien, mais d’une manière générale, lorsque l’on associe les gens, et qu’ils coconstruisent, cela donne des projets mieux incarnés. Avec la ­transition écologique, la notion de coopération va devenir majeure.

