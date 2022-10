Social et médico-social : ce qui change concrètement dans les structures

ESSMS : réforme de l'évaluation

Publié le 18/10/2022 • Par Nathalie Levray • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Dossier Santé Social, France

Les établissements et services sociaux et médicosociaux (ESSMS) seront désormais évalués tous les cinq ans sur la base d’un référentiel national unique et de son manuel d’évaluation. Le rapport en résultant sera largement diffusé.

La démarche d’évaluation, travaillée durant plus de deux ans par les professionnels des secteurs médicosociaux sous l’égide de la HAS au sein de groupes de travail intégrant des personnes accompagnées et leurs représentants, s’appuie sur le recueil de l’expression des personnes accompagnées et de leurs représentants, et sur la mise en discussion des pratiques des professionnels et des organisations.

Tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les lieux de vie et d’accueil couverts par l’article L.312-1 du CASF sont concernés, sauf exception légale.

Calendrier des évaluations quinquennales NB : Les structures autorisées avant 2008 ont bénéficié d’une tacite reconduction de leur autorisation dans les conditions fixées par le CASF , sauf demande de renouvellement expresse formulée par l’autorité compétente. Les ESSMS autorisés entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 entrent dans la démarche d’évaluation à partir de 2023. Les autres ESSMS devront se conformer au calendrier arrêté par leur ATC, publié au plus tard le 1er octobre 2022.

Référentiel national commun…

Le nouveau dispositif d’évaluation entend simplifier le processus en vue de poursuivre l’amélioration de la qualité des prestations rendues aux personnes accompagnées et des conditions de travail des professionnels.

Publiés en mars dernier, un référentiel national commun répertorie les exigences à satisfaire par l’ESSMS et les éléments nécessaires à leur évaluation, et un manuel d’évaluation détaille les exigences de mise en œuvre du référentiel (méthodologie, système de cotation, sélection de l’organisme évaluateur, modalités d’organisation de la visite d’évaluation et de remise du rapport, etc.) ainsi que les méthodes (entretiens avec les personnes accompagnées, les membres du conseil de la vie sociale, les professionnels et la gouvernance des ESSMS).

Ces deux documents ont été complétés, en mai, par la procédure d’évaluation et le cahier des charges applicable aux organismes évaluateurs.

… centré sur la personne accompagnée

40 000 structures sont soumises au même référentiel, centré autour des personnes accompagnées, c’est-à-dire les personnes âgées ou en situation de handicap, les enfants protégés, les personnes confrontées à des situations de grande précarité ou concernées par des addictions. Le principe d’auto-détermination qui leur est reconnu doit être respecté.

À cette fin, le référentiel unique s’articule autour de quatre « valeurs prioritaires » que sont le pouvoir d’agir de la personne, le respect des droits fondamentaux, l’approche inclusive des accompagnements et la réflexion éthique des professionnels. Il constitue un cadre commun d’analyse utile tant aux ESSMS afin de piloter leur démarche d’amélioration continue de la qualité au cours d’auto-évaluations autonomes – conseillées mais non obligatoires -, qu’aux organismes évaluateurs qui s’en serviront comme un outil de référence dans la conduite de leurs opérations. Il est articulé autour de trois chapitres (la personne, les professionnels, l’établissement), neuf thématiques, 42 objectifs et 157 critères.

Tous ces critères n’ont pas vocation à être renseignés : les plus pertinents sont déterminés en fonction du secteur d’intervention, du type de structure (établissement ou service) et du public accompagné (personnes âgées, personnes en situation de handicap, protection de l’enfance, etc.).

Une évaluation professionnelle tous les cinq ans

La réforme met un terme à la dichotomie évaluation interne / externe. La procédure suit la durée de validité du projet d’établissement. Elle comprend une évaluation quinquennale réalisée par un organisme tiers indépendant ainsi que des auto-évaluations, des actions spécifiques en lien avec l’activité de la structure et toutes actions engagées par l’ESSMS pour améliorer la qualité au bénéfice des personnes accueillies.

L’organisme évaluateur est, d’une part, accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) et, d’autre part, habilité par la HAS selon un cahier des charges publié en mai 2022. Ce dernier pose des exigences complémentaires à la norme d’accréditation afin de garantir l’impartialité, la robustesse des méthodes employées et l’indépendance des organismes accrédités. Les ESSMS doivent choisir leur organisme tiers, sur la liste publiée et mise à jour sur le site internet de la HAS, après mise en concurrence.

Six étapes d’évaluation

Trame prédéfinie et diffusion élargie

Plus homogène et encadrée, la procédure d’évaluation porte sur le périmètre de l’autorisation délivrée par l’autorité d’autorisation et de contrôle. Le rapport établi par l’organisme évaluateur doit suivre la trame prédéfinie, disponible sur la plateforme dédiée « Synaé ». Il reprend notamment les éléments d’évaluation du référentiel cotés et présente une représentation graphique des résultats, par chapitre et par thématique. Il intègre un focus sur la cotation des 18 critères impératifs qui correspondent à des exigences qui, si elles ne sont pas satisfaites, impliquent la mise en place d’actions spécifiques dans la continuité immédiate de la visite d’évaluation.

Le rapport d’évaluation est transmis aux ATC et à la HAS. Précision utile au lendemain des soubresauts de l’affaire Orpéa, les résultats sont communiqués à l’instance délibérante, à celle de représentation des personnels et du conseil de la vie sociale de l’ESSMS et font l’objet d’une diffusion publique. Il donne lieu à un plan d’actions et le rapport annuel d’activité de la structure en assure le suivi et peut valoriser les actions engagées en faveur de l’amélioration continue de la qualité.