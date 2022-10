La démarche qualité évolue et s’affirme autour de trois enjeux

ESSMS : réforme de l'évaluation

Instaurée en 2002 et réformée en 2019, l’évaluation des établissements et services sociaux et médicosociaux (ESSMS) est opérationnelle depuis mai 2022. Sera-t-elle effective ?

Depuis la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale, les quelque 40 000 établissements et services sociaux et médicosociaux qui accueillent et accompagnent un public « vulnérable », à tous les âges de la vie, sont tenus d’évaluer la qualité de leurs activités et prestations, selon une procédure et des modalités règlementaires inscrites dans le CASF .

L’ambition de la loi se fondait d’une part sur des outils facilitateurs de la participation des usagers (livret d’accueil, contrat de séjour, règlement de fonctionnement, projet personnalisé d’accompagnement, conseil de la vie sociale, projet d’établissement, charte, etc.) et d’autre part sur une meilleure prise en compte de leurs besoins et de leurs droits.

Double évaluation…

C’est dans ce cadre que l’obligation d’évaluation devait inscrire les ESSMS dans une dynamique d’amélioration continue de la qualité des prestations proposées aux personnes accompagnées. La démarche misait sur une analyse documentaire, l’observation des pratiques et le recueil du point de vue de différents acteurs. Elle s’appuyait sur une double modalité, d’une part une évaluation interne – trois en quinze ans – conduite par la structure elle-même (auto-évaluation ou diagnostic partagé) et d’autre part une évaluation externe engagée par le gestionnaire – deux sur quinze ans, la durée d’autorisation d’activité – effectué par un organisme habilité par la HAS .

Le rapport produit par l’organisme évaluateur permettait aux autorités de tarification et de contrôle de statuer sur le renouvellement – ou non – de l’autorisation de fonctionnement de la structure.

… critiquée dans sa mise en œuvre

Si elle a permis de « profondément contribuer aux prémices de la démarche qualité au sein des Ehpad », écrit Annie Vidal, députée autrice du rapport du 26 juillet 2018 sur la question, cette procédure d’évaluation a largement été critiquée notamment en raison d’une appropriation difficile par les structures.

En outre rien n’était dit sur les modalités d’habilitation et de choix des évaluateurs externes et enfin aucun référentiel national unique ne guidait les ESSMS et les évaluateurs dans leur démarche.

Trois enjeux pour une procédure rénovée

S’appuyant sur le rapport d’Annie Vidal et celui, antérieur (n° 2016-113R), de l’ IGAS , la loi du 24 juillet 2019 (art. 75) a confié à la Haute autorité de santé la double charge de créer une procédure rénovée d’évaluation nationale de la qualité des prestations des ESSMS et d’élaborer un cahier des charges fixant les conditions pour devenir organisme évaluateur.

Ce texte et ces nouvelles orientations entendent répondre à trois enjeux partagés : renforcer la possibilité des personnes accompagnées d’être actrices de leurs parcours, consolider la qualité au bénéfice des personnes accompagnées dans les établissements et services et enfin, donner du sens au travail exercé par les professionnels des ESSMS.

Depuis mai 2022, le référentiel commun est prêt, le rythme d’évaluation est stabilisé à cinq ans, la procédure est arrêtée et les évaluateurs doivent respecter un cahier des charges ad hoc.

Une réforme à s’approprier

Reste que la réussite de la réforme est dépendante de plusieurs facteurs. Le premier concerne les établissements et leur faculté, dans un temps plus ou moins long, à s’approprier le nouveau référentiel et à l’intégrer dans leur propre démarche d’amélioration de leur qualité. Cela va sans doute nécessiter de familiariser les acteurs à ce nouveau dispositif, de les former et d’anticiper les interventions de l’organisme habilité. À cette fin, la HAS recommande aux établissements, sans que cela soit obligatoire, de s’engager dans une procédure d’auto-évaluation.

Sur l’ensemble du territoire métropolitain et outre-mer, quarante-deux prestataires, cabinets-conseil « évaluateurs », sont autorisés, au 11 octobre 2022, à évaluer les établissements et services. Leur liste figure sur le site de la HAS. Le rapport entre le nombre d’organismes et le nombre d’établissements (42/40 000) interroge en termes de charge de travail pour atteindre l’objectif.

Une politique publique à refonder

Alors que la réforme a été validée par la Commission de l’évaluation et de l’amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (CSMS) de la HAS dans le contexte de graves dysfonctionnements d’établissements médico-sociaux, en particulier au sein d’Ehpad privés à but lucratif – cf. le livre Les fossoyeurs et le rapport commun IGF-IGAS -, elle interroge le respect effectif des procédures techniques, financières, juridiques et administratives dans ces établissements.

Dans un avertissement du 9 mars 2022, les membres de la CSMS « alertent sur le grand risque qu’il y aurait à confondre évaluation de la qualité et contrôle ».

Ils rappellent en outre que « la pleine effectivité » de l’évaluation de la qualité des ESSMS « impliquera une forte mobilisation et des actions concrètes de la part des équipes de professionnels des structures ». Ils estiment enfin « indispensable qu’une politique publique en faveur des personnes présentant des vulnérabilités et accompagnées par les ESSMS soit refondée, dans les mois à venir, avec une mobilisation de moyens humains et financiers adaptés aux enjeux de notre temps ». Ne serait-ce pas une loi grand âge et autonomie ?