Les personnes sans ressources ont droit à des obsèques dignes

Publié le 21/10/2022

Une charte départementale unique en France, que la ville de Fougères a signée, offre des « obsèques dignes et une sépulture décente » aux personnes isolées.

Chiffres-clés Tutelle et curatelle : depuis 2021, en Ille-et-Vilaine, les associations de tutelle et curatelle peuvent continuer à intervenir le temps des obsèques (ce qui n’est pas prévu dans la loi).

[Fougères, Ille-et-Vilaine, 20 600 hab.] A Fougères, les personnes isolées et sans ressources ne sont pas mises en terre dans le carré des indigents (ou terrain commun). Leurs sépultures sont dissé­minées dans le cimetière, comme pour tout le monde. C’est l’un des piliers de la charte ­départementale, signée par la ville, qui comporte cet engagement : « Tout être humain a droit au respect, même après la mort, et donc a le droit à des obsèques dignes et à une sépulture décente. »

En adhérant à cette charte, Fougères s’engage à ne pas stigmatiser. « Toute commune, tenue de financer ces obsèques, choisit souvent un carré des indigents dans le bas-fond du cimetière, précise ­Béatrice Biet, directrice de l’admi­nistration générale et de la citoyenneté à la mairie. Notre démarche est différente : elle individualise l’inter­vention et ne prend pas en compte le fait que cette famille n’avait pas de ressources. »

Plaque d’identification

« Le carré des indigents est interdit dans notre vocabulaire, affirme le collectif Dignité ­cimetières. Cela met la personne à l’écart. » Ce collectif, représenté par la CLCV (Association consommation, logement et cadre de vie), né en 2009 sous l’impulsion de celui de Rennes, travaille main dans la main avec le CCAS et le service de la citoyenneté (lire ci-dessous). « Quand un décès survient, nous demandons à être avertis assez en amont pour passer une annonce dans “Ouest-France”, avec qui nous avons un accord, indique le collectif, qui accompagne entre deux et six défunts chaque année. En voyant l’annonce, des personnes apparaissent aux obsèques. Une femme, par exemple, qui n’avait pas vu son père depuis vingt-huit ans… »

Autre prérequis de la charte : l’aménagement décent des tombes (entourage granit avec gravillons blancs) ou des urnes, avec une plaque d’identification. La commune s’engage aussi à respecter les dernières volontés du défunt, si elles sont connues. Elle prend en charge la toilette mortuaire et couvre tous les frais de sépulture (crémation ou inhumation, cérémonie, concession), qui oscillent entre 1 400 et 2 300 euros. La durée minimale de la concession est de dix ans.

Messe ou poème

En l’absence de famille connue, le collectif active le réseau d’alerte (foyers, Restos du cœur, Secours catholique, etc.) et réalise une enquête de voisinage, faisant du porte-à-porte dans les cages d’escalier ou passant dans les bistrots pour retrouver l’identité d’une personne ou quelqu’un qui la connaissait. « L’idée est que la personne ne parte pas seule, explique ­Laëtitia Grous, responsable de service “action sociale-i­nsertion” au CCAS. Un vrai travail de recherche est fait avec les services d’état civil, les bailleurs sociaux. » Un hommage est toujours rendu avec une messe ou un temps de poème et de musique au cimetière, selon les convictions du défunt.

Aujourd’hui, cette charte n’existe qu’en Ille-et-Vilaine, mais une réflexion est en cours pour la transposer à l’échelle nationale.

Contact : Info sociale en ligne, conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 08.00.95.35.45.

« La charte est déjà signée par 41 communes » Françoise Pivaut, cheffe de service « info sociale en ligne » à la direction de lutte contre les exclusions du département d’Ille-et-Vilaine « Dans le cadre de l’info sociale en ligne, service unique en France, créé en Ille-et-Vilaine en 1999 et fléché pour favoriser l’accès aux droits, nous portons le projet “dignité cimetière“. Le conseil départemental s’attache à lutter contre l’exclusion des personnes les plus démunies et encourage, avec l’Union départementale des CCAS , les mairies à proposer des obsèques dignes aux personnes­ isolées et/ou aux ressources insuffisantes. La charte départementale date de 2018 et est née sous l’impulsion du collectif Dignité cimetière de Rennes, créé en 1998. Parmi les signataires de cette charte, on trouve 41 communes, l’Association des maires d’Ille-et-Vilaine, l’union départementale des CCAS, la CLCV [association consommation, logement et cadre de vie], les collectifs. »

