Bornes de recharge publiques : dessine-moi un schéma directeur

En pointe sur l’utilisation des sciences comportementales, Grenoble-Alpes Métropole a mené une recherche-action et voté une stratégie territoriale globale prévoyant notamment un baromètre des transitions et un accompagnement ciblé des services. ...

Christophe Béchu, ex-maire d'Angers à la tête d'un ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires inédit, revient sur les annonces de soutien aux collectivités territoriales annoncée ce vendredi 7 octobre, et détaille pour ...

Depuis 2015, de plus en plus de villes octroient des permis de végétaliser pour permettre aux citoyens d’investir leur quartier et de le rendre plus vert. Plantations au niveau des pieds d’arbres, des façades ou dans des jardinières, cet outil de ...