Campagne 2022-2023 des stages de troisième en REP et REP+

Education

Publié le 11/10/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels Education et Vie scolaire, TO non parus au JO

Une circulaire publiée le 10 octobre présente les modalités de déploiement de la campagne 2022-2023 pour des stages de qualité proposés aux élèves de troisième des réseaux d’éducation prioritaire (REP et REP+).

L’objectif de 30 000 stages, portés à parts égales par les administrations publiques et le secteur privé est fixé pour cette nouvelle année scolaire. Il correspond à 25 % des élèves scolarisés en troisième en REP et REP+. L’ambition cardinale demeure en effet que tous les élèves de troisième des établissements REP et REP+ puissent avoir accès à un stage de qualité.

Des objectifs chiffrés, déclinés par département, sont fixés pour chaque région notamment en fonction du nombre d’élèves de collèges des réseaux d’éducation prioritaires présents dans chaque territoire.

Pour rappel, l’ensemble des offres identifiées devront être déposées sur la plateforme nationale: www.monstagedetroisieme.fr.