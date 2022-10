Le (petit) retour des sous-préfectures

Réforme de l'Etat

Publié le 10/10/2022 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

En déplacement dans la Mayenne le 10 octobre, le président de la République a annoncé la réouverture de six sous-préfectures qui avaient fermé leurs portes ces dernières années. Un petit pas pour montrer l'attention du gouvernement aux territoires ruraux.

La proximité, le service public du dernier kilomètre : durant son premier quinquennat, Emmanuel Macron avait déjà changé la boussole des service déconcentrés de l’État, à travers le programme Action publique 2022, et plusieurs circulaires concrétisant le retour en grâce du préfet de département et de ses services.

Accueil des usagers et ingénierie : les nouvelles priorités de préfectures

En déplacement à Château-Gontier et à Craon en Mayenne, il a confirmé cette nouvelle orientation, en annonçant la réouverture de six sous- préfectures qui avaient fermé leurs portes ces dernières années, dont celle de Château- Gontier, fusionnée avec celle de Laval. Celles de Clamecy, dans la Nièvre, Mondidier dans la Somme, Nantua dans l’Ain, Rochecouart en Haute-Vienne, et Saint-Georges de ...