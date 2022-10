Budget 2023 : les députés s’écharpent sur les finances des collectivités

Finances locales

Publié le 11/10/2022 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Richard Ying et Tangui Morlier via Wikimedia commons 3.0

A quelques jours d'un probable recours à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter la partie "recettes" du projet de loi de finances pour 2023 à l'Assemblée nationale, "La Gazette" a donné la parole à quelques députés très investis sur les questions de finances locales pour en dresser un premier bilan.

Jean-René Cazeneuve (groupe Renaissance) : « L’Etat continue à jouer son rôle d’accompagnement des collectivités »

« C’est un budget protecteur des Français au sens large et donc pour les collectivités. Dans une phase de crise, l’Etat aurait pu rentrer dans une logique d’austérité. Au contraire, le budget augmente. A cause des grandes incertitudes sur l’année prochaine, il faut que l’on appréhende de la manière la plus fine possible les bonnes et les mauvaises nouvelles sur les dépenses et recettes des collectivités territoriales. Il n’y a jamais eu autant d’écart entre les collectivités territoriales.

L’Etat continuera à jouer son rôle d’accompagnement des ...