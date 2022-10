L’observation collaborative des pratiques outdoor se déploie

Sports de pleine nature

10/10/2022

Une vingtaine de conseils départementaux vient de s’engager dans la première phase de déploiement national de l’outil numérique Outdoor vision, expérimenté avec succès en 2021. Permettant de mieux connaître les pratiques des randonneurs à pied ou à ski, traileurs et autres cyclosportifs, les données issues de cette plateforme aident les collectivités sur de nombreux aspects… à condition que celles-ci en connaissent les limites.

Associer les adeptes de sport autonome, en pleine nature, à la gestion publique de leurs flux : telle est l’une des originalités du projet Outdoor vision, que le Pôle ressources national sports de nature (PRNSN) a développé et testé depuis 2019 et qu’il déploie, à partir de cette année, sur tout le territoire français.

Le principe : les pratiquants de randonnée, de course à pied, de vélo ou encore de ski utilisant une montre ou autre objet connecté sont invités par son fournisseur (Garmin, Polar, Suunto sont partenaires de l’opération) ou par le propriétaire de l’application dédiée (Visorando, VisuGPX, IGN Rando, Open Runner, Eco-compteur) à partager leurs « traces » numériques.

« On sait que, sur les 37 millions de pratiquants de sports de pleine nature, 40% utilisent de tels objets connectés, explique Florence Giraud, directrice du PRNSN. Récupérer les données de ces personnes qui ne sont pas forcément licenciées doit permettre d’avoir une idée des lieux où elles passent et font une pause, de l’activité qu’elles pratiquent, où elles vont… et, ainsi, d’améliorer le comptage des flux. »

Ces « traces » sont envoyées automatiquement sur la plateforme numérique Outdoor vision, où elles sont anonymisées et traduites en cartes. Le code de lecture (couleur et largeur du trait) des itinéraires qui ressortent peut révéler, par exemple, qu’un point est sur-fréquenté au regard de la capacité du parking prévu à proximité ou, ailleurs, que les randonneurs quittent le tracé du GR® sur une de ses portions, au risque de dégrader la biodiversité d’une zone naturelle fragile.

Cinq Départements « experts »

Après un an d’expérimentation, en 2021, auprès de 11 parcs naturels régionaux, syndicats intercommunaux, sociétés publiques locales ou communautés de communes d’Auvergne-Rhône-Alpes, Outdoor vision a fait l’objet, en mars 2022, d’un premier appel à projets national.

« Dans un second temps, les communes et EPCI seront aussi ciblés, explique encore la directrice du PRNSP, mais nous avons d’abord visé les conseils départementaux, car ils ont compétence sur les sentiers de randonnée ».

Parmi les 22 Départements qui ont répondu, 17 vont tester gratuitement une utilisation de base de la plateforme pendant un an, avant de se décider à aller plus loin. Les cinq autres (1) ont décidé d’emblée de s’engager dans un « partenariat expert » avec les porteurs d’Outdoor vision. Cela leur permet de bénéficier d’une formation de trois jours d’un de leurs agents (le référent sport-nature ou le responsable du service sport par exemple) et leur ouvre la capacité à exporter et exploiter les données.

Parmi ceux-ci, le conseil départemental de la Drôme – qui avait suivi et été convaincu par l’expérimentation dans les parcs naturels de son territoire (Vercors et Baronnies provençales) – en ouvre aussi l’accès à toutes les communautés de communes et d’agglomération.

« Le Département assure la mise en place de l’outil en vue d’avoir une vision globale, explique Emilie Dedieu, coordinatrice de la politique sports de nature au sein de la direction de l’environnement. Quant aux EPCI, il est pour eux une aide à la décision pour créer des randonnées là où sont les centres d’intérêt des gens, tout en intégrant les contraintes d’aménagement. »

Mais cet accès leur est autorisé sous réserve qu’ils fassent former l’un de leurs agents à l’utilisation de la plateforme : « Il faut savoir prendre la mesure des données, sans quoi on peut leur faire dire n’importe quoi, pointe Emilie Dedieu. Les traces GPS sont le plus souvent le fait de sportifs, mais certaines randonnées qu’ils délaissent peuvent être très fréquentées par les familles. » Autres limites : le nombre encore réduit de fournisseurs de données participants et une participation insuffisante, pour l’heure, des cyclistes.

Articulation offres institutionnelle et collaborative

Le conseil départemental avait également besoin de mieux connaître les pratiques et la fréquentation, pour pouvoir se doter d’un nouveau schéma départemental des sports de nature, remplaçant le précédent, vieux de dix ans. Mais il devra là aussi compléter son utilisation.

« À l’usage, nous avons constaté qu’Outdoor vision n’est pas l’outil magique pour tout connaître, commente Emilie Dedieu. Mais c’est un bon complément aux éco-compteurs (pour l’aspect quantitatif) et aux études de comptage (qualitatives). Pour ailleurs, il nous permet de réfléchir à la place de notre offre institutionnelle pour ces pratiques sportives en pleine nature par rapport à l’offre collaborative de type Visorando. »

Selon elle, les données obtenues sur Outdoor vision sont enfin utiles pour « confirmer les dires des éco-gardes : rendre la démarche scientifique objective les choses, par exemple autour de la notion de sur-fréquentation. Ce mot est très vite utilisé, mais nous pouvons désormais voir si elle est juste élevée ou bien fréquente, et mettre en place les actions correctrices adéquates. »

Le Département y trouve également ainsi une aide pour assurer sa mission de conciliation des conflits d’usage ou pour une bonne articulation entre différentes politiques : dans la réserve naturelle des hauts-plateaux du Vercors, la lecture de ses cartes a permis de comprendre que le balisage, très léger pour respecter le haut degré de protection du site, conduisait à des divagations de randonneurs. Il s’est ainsi avéré plus prudent, pour la protection de ces espaces sensibles, d’ajouter deux poteaux indicateurs supplémentaires.