Certification des fonds européen : la DGFiP laisse la main aux régions

Publié le 11/10/2022

La DGFIP qui exerce les missions d’autorité de certification pour les fonds structurels 2014-2020, va sortir du processus d’instruction et transférer une partie de son activité aux Régions.

Au titre de la programmation des fonds européens 2014-2020, les autorités de gestion (AG)-Régions ou État-ont sélectionné les demandes de subvention et instruit les demandes de paiement des projets, actuellement la DGFiP boucle le contrôle, déclare et tient les comptes des dépenses déclarées à la Commission européenne. C’est la fonction d’autorité de certification. Les fonds doivent être consommés avant fin 2023.

Une instruction retardée

L’avancement actuel de la programmation 2014-2020 est en retrait par rapport à ce qui était constaté au même moment de la programmation précédente (2007-2013). « L’abondement tardif au cours de la programmation des enveloppes allouées par l’initiative REACT-UE a également pour effet de tirer vers le bas les taux de certification moyens par rapport à la programmation et les contrôles ont connu un abondement supplémentaire dans le cadre du plan de relance européen (fonds « REACT-UE ») de près de 4 milliards d’euros pour les fonds FEDER , FSE et FEAD , qui devront être certifiés dans le même calendrier que la programmation 2014-2020 » détaille la DGFIP. Les dépenses du plan de relance fonctionnent selon des modalités très différentes. Le financement apporté par l’Union européenne est en effet débloqué en fonction de l’atteinte d’objectifs et non en remboursement de dépenses identifiées. Avec cette actualité particulièrement chargée, l’instruction connait un retard inédit partagé par d’autres pays membres.

Un transfert d’activités aux Régions

Pour la prochaine programmation des fonds structurels, la DGFIP n’aura plus à assurer ces contrôles : la mission de certification disparaît. « Cette évolution réglementaire européenne concerne tous les Etats » précise Pascal Gruselle, conseiller affaires européennes, aménagement du territoire et Outre-Mer de l’association Régions de France. La Commission européenne aura un droit de regard élargi et une plus grande proximité avec les autorités de gestion sur la mise en œuvre des programmes. Ensuite, elle paiera les fonds structurels sur la base des demandes de paiement et contrôlera l’autorité de gestion. La certification et les audits en fin de programmation seront renforcés par la CICC (Commission interministérielle de coordination des contrôles).

Les régions, autorités de gestion, devront reprendre l’activité de comptable de la DGFIP. Un accord politique a été trouvé pour prendre en compte cette charge supplémentaire de travail : la DGFIP s’est engagée à un transfert financier équivalent à un ETP par région. « L’enjeu n’est pas financier, c’est avant tout de trouver une réponse au devenir des agents des DRFIP (Direction régionale des finances publiques) dans les collectivités. Il serait regrettable que ces compétences ne soient pas valorisées dans les régions » conclut Pascal Gruselle.