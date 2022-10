La jacquerie des maires ruraux contre Elisabeth Borne

Décentralisation

Publié le 10/10/2022 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Pour le président de l’AMRF Michel Fournier, Matignon privilégie systématiquement l’intercommunalité au détriment de la commune. Il met en garde Emmanuel Macron contre une « réaction très dure » des maires ruraux.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

« C’est intolérable » : le président de l’Association des maires ruraux de France (AMRF) ne mâche pas ses mots après le discours d’Elisabeth Borne devant les élus d’Intercommunalités de France, le 7 octobre à Bordeaux.

En cause : la volonté de la Première ministre de « renforcer le tandem entre le préfet et le président d’intercommunalité ». Ce « couple moteur de l’action publique », selon Elisabeth Borne, n’a pas lieu d’être, martèle Michel Fournier. L’intercommunalité n’est « pas une collectivité » et ne saurait supplanter le couple « maire-préfet », fulmine le 8 octobre le sanguin président de l’AMRF lors d’une rencontre en Saône-et-Loire avec des élus de son association.

Michel Fournier, monsieur Plus de la ruralité

Un appel vibrant

« Notre réaction ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne