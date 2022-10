L’école, premier lieu de cristallisation du sexisme

Education

La journée internationale du droit des filles, ce mardi 11 octobre, est un sujet aussi en France. Face aux représentations des jeunes de la vie sexuelle et affective, l’école est mise en cause par l’Inspection générale de l’éducation et le Haut conseil de l’égalité homme-femme. Le ministre entend remettre le sujet sur la table, huit ans après l’échec des ABCD de l’Egalité.

Cinquante ans après son instauration dans les programmes, l’éducation à la sexualité et à la vie affective reste trop souvent un tabou en France. Elle est mal appréhendée par les enseignants et peu appliquée, selon une mission menée par l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR)(1).

« Moins de 15 % des élèves bénéficient de trois séances d’éducation à la sexualité pendant l’année scolaire, en école et au lycée (moins de 20 % en collège) », alors que ces trois séances sont le minimum prévu par la loi, que ce soit par des enseignants, des personnels de la santé scolaire ou des intervenants extérieurs agréés.

Fin septembre, le ministre de l’Education Pap Ndiaye a déclaré vouloir remettre le sujet sur la table, en rendant public ce rapport (dévoilé par Médiapart alors qu’il avait été mis sous le boisseau pendant un an).

« La loi de 2001 nous enjoint de façon très claire de parler d’éducation à la sexualité » a-t-il déclaré sur France Info. Or, les jeunes sont en demande, selon le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE), qui a appelé à un plan d’urgence de l’égalité à l’école, le 31 août. Une de ses études, sur les 17-19 ans, parue en mars, révèle que «un jeune sur quatre déclare avoir subi un rapport non consenti. Et un quart pense que lorsqu’une femme dit « non », c’est en fait « oui ».

Le sexisme, « antichambre des violences »

Cinq ans après la vague #metoo, de témoignages féminins sur les abus sexuels, Sylvie Pierre-Brossolette, présidente du HCE, met en cause l’institution scolaire : « L’absence d’éducation sexuelle et à la vie affective favorise le sexisme qui est lui-même l’antichambre des violences ».

Le HCE va plus loin en dénonçant l’inertie de l’Education nationale à remettre en cause les représentations sexistes dans ses programmes : « L’école est le premier lieu de cristallisation du sexisme, de fixation des rôles sociaux et stéréotypes de sexe ».

Parmi les recommandations du HCE figurent l’introduction de « notions d’éducation à la sexualité dans les programmes officiels de certaines disciplines », « de formaliser fermement les trois séances annuelles », à tous les degrés, « de mieux agréer les associations partenaires » et de déployer des formateurs académiques pour former tous les intervenants sur le sujet. Une grande disparité des pratiques a été constatée selon les établissements. L’Express en a même dénoncé de contestables dans un établissement privé catholique sous contrat, de haut niveau, à Paris.

Un champ de connaissances et compétences large

Le ministre a fait part du projet de création de fiches. Le champs des connaissances et compétences sur le sujet est large : biologiques, psycho-affectives et sociales.

Le Planning Familial et les Centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) sont les partenaires historiques des établissements, sur les temps scolaires et périscolaires. Mais les bénévoles manquent et il n’y a pas d’enveloppe dédiée pour les professeurs qui organiseraient des débats en dehors des cours. En outre, les milieux ruraux sont souvent démunis de lieux dédiés aux échanges sur le sujet ; d’autant plus avec la raréfaction des praticiens médicaux.

Des multiples ateliers à promouvoir

Les départements, les communes et les régions peuvent enrayer les violences de genre en milieu scolaire en finançant des ateliers animés par des associations. En Loire-Atlantique, par exemple, le média local Les Autres Possibles combine éducation aux médias et à l’égalité des sexes dans ses ateliers pour collégiens. À Nantes, la maison de quartier, le Triptic, est un lieu de rencontres, de déconstruction de stéréotypes et d’éducation sexuelle via, l’expression personnelle (création de vidéos, podcasts, magazine…) ou encore l’échange avec des seniors, avec le jeu « Bingo des tabous ».

La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Civise) a souligné dans ses conclusions intermédiaires, en mars, que les séances d’éducation sexuelle, prévues par la loi, étaient « incontournables » comme outil de « prévention » et de « repérage » des violences.

On est donc loin du seul débat idéologique sur la « théorie de genre », dénoncée à l’époque des ABCD de l’égalité de l’ex-ministre de l’Éducation Najat Vallaud-Belkacem (2014) par les défenseurs du modèle familial traditionnel, qui aimeraient garder le sujet au sein de la sphère privée.