Aides au logement : entre 2021 et 2022, le nombre de foyers bénéficiaires augmente dans trois départements

En juin 2022, 5 672 620 foyers ont bénéficié d’une aide au logement sur l’ensemble du territoire. Un an plus tôt, ils étaient 5 852 250. Cette baisse générale de 3% s’est caractérisée différemment selon les départements.

N’étant pas représentés sur la carte, les départements des Outre-mer n’ont pas été pris en compte dans nos calculs.

Bien qu’elle soit minime, trois territoires recensent une augmentation de leur nombre de foyers bénéficiaires d’aide au logement entre juin 2021 et 2022. Le département de Paris (1,61%) devance la Haute-Garonne (+1,20%) et les Hauts-de-Seine (+0,75%). Au contraire, l’immense majorité des départements enregistre une baisse des foyers bénéficiaires sur cette période, à commencer par la Corse-du-Sud (-7,03%), les Côtes-d’Armor (-6,67%) ou encore les Hautes-Alpes (-6,62%).

Pour rappel, un décret, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, modifie les méthodes de calcul des aides personnalisées au logement (APL). Elles ne sont plus évaluées en fonction des revenus de l’année n-2, mais de l’année précédente à celle de la demande. Par conséquent, certains foyers ont pu ne plus bénéficier de cette allocation d’une année sur l’autre.

