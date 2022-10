L’intérêt à agir de défenseurs d’un site de mémoire face à l’extension d’un élevage porcin

ICPE

Publié le 11/10/2022

Dans cette affaire, un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) exploite un élevage porcin. Le centre de cette exploitation se situe dans le lieu-dit où fut implanté en 1939 un camp de regroupement des réfugiés républicains espagnols puis un camp d’internement sous l’occupation. Un mémorial a été classé au titre des monuments historiques. Par arrêté, le préfet a autorisé l’extension de l’élevage porcin, le nombre de truies et le nombre de places d’engraissement, ainsi qu’une modification des bâtiments d’élevage et du traitement des effluents. Le permis de construire un nouveau bâtiment d’élevage a par ailleurs été délivré par le maire. Les requérants font appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté, comme étant irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté préfectoral.

Le juge administratif doit apprécier si les tiers, personnes physiques, qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.

Ici, les deux requérants ont fait état respectivement de leur qualité de président de l’amicale du camp de concentration et autres sites de mémoire de l’Espagne républicaine et de président de l’amicale des anciens guérilleros espagnols en France – Forces françaises de l’intérieur (FFI), mais ils ont présenté leur demande de première instance à titre personnel et ils n’ont au demeurant pas produit devant le tribunal les délibérations des conseils d’administration les autorisant à agir en justice au nom de leur association respective.

De plus, ils ne demeurent pas à proximité des terres exploitées par le groupement agricole d’exploitation en commun, mais ils se sont prévalus à titre personnel de leur qualité de descendants de républicains espagnols internés ainsi que de leur action au service du devoir mémoriel en soutenant que l’arrêté porte atteinte à la conservation du patrimoine archéologique et au respect de la dignité humaine en raison principalement des nuisances olfactives liées à l’épandage de lisier de porc sur le site.

Mais il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté induirait une augmentation des nuisances olfactives à proximité du mémorial où se déroulent régulièrement des commémorations en y modifiant les conditions de recueillement. Le nouveau plan d’épandage délimite une zone d’exclusion à distance d’environ 100 mètres du mémorial, et la modification du traitement des effluents avec l’installation d’un séparateur de phase et un traitement par oxygénation, doit, selon l’inspection des installations classées, permettre de réduire la charge du lisier et les nuisances olfactives en résultant. De plus, l’épandage revêt un caractère saisonnier, certaines périodes étant interdites ou déconseillées.

Par ailleurs, les requérants n’établissent pas que l’épandage de lisier serait susceptible d’avoir des conséquences sur la conservation d’éventuels vestiges archéologiques, matériels ou humains. Par suite, ils ne justifient en tout état de cause pas que la modification prévue par l’arrêté des conditions de fonctionnement de l’installation emporterait des inconvénients ou des dangers pour les intérêts dont ils ont entendu se prévaloir.