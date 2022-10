Quand la nature guide les politiques d’aménagement

Transition écologique

Publié le 11/10/2022 • Par Hélène Huteau • dans : Innovations et Territoires

Les solutions d’adaptation fondées sur la nature (SAFN) visent à développer la biodiversité pour répondre aux divers enjeux de société. Les documents de planification sont revus pour intégrer la sobriété foncière. L’approche systémique de l’intégration des SAFN répond à différents enjeux en même temps.

Malgré les records historiques de chaleur estivale, de plus en plus récurrents, associés à la sécheresse, l’adaptation au changement climatique est encore un point faible de la planification en France, avec la protection de la biodiversité.

Pour preuve, une évaluation de la Commission européenne des politiques des Etats membres, publiée le 8 septembre, montre l’insuffisance de la France en matière de biodiversité, ne serait-ce que par trois indicateurs pour lesquels elle se situe sous la moyenne des Vingt-Sept : l’artificialisation des sols, les cultures bios et le réseau d’aires protégées de sa surface terrestre (en 2021). Or la protection de la biodiversité peut être envisagée comme un moyen d’adaptation des territoires aux changements climatiques (et non comme une contrainte). C’est le fondement même des SAFN .

Non au « greenwashing »

Ces solutions commencent à apparaître au niveau régional, dans les stratégies « biodiversité » les plus récentes, comme celle de la Bourgogne - Franche-Comté ou celle, imminente, de la Nouvelle-­Aquitaine. Il s’agit de s’appuyer sur la gestion durable des ­écosystèmes pour relever les grands défis sociétaux : gestion de l’eau, santé, climat, risques naturels… Le concept n’est pas neuf mais a été cadré rigoureusement par les naturalistes de l’ UICN , en 2016, afin d’éviter tout « greenwashing ». Et, surtout, éviter que l’on passe à côté du défi de l’effondrement de la biodiversité en se concentrant sur des solutions d’atténuation du réchauffement qui lui seraient néfastes (telle la plantation de forêts mono-espèce).

Le terme de SAFN est apparu en France dans les stratégies nationales, telles que le Plan biodiversité de 2018, la Stratégie nationale pour la biodiversité 2030, le Plan national pour l’adaptation au changement ­climatique 2… Les SAFN font partie des outils de la compétence Gemapi des ­collectivités mais sont encore peu déclinées en tant que solutions ­transversales dans les documents-cadres territoriaux que sont les ­Sraddet , Scot , SRB , Papi , PLUI , etc. Une récente étude faisant l’état des lieux de la mobi­lisation des SAFN dans les Sraddet montre que le sujet est loin d’être transversal. « Les SAFN constituent une faible part des solutions d’adaptation au changement climatique. »

Des réalisations récentes d’envergure révèlent leur efficacité en matière de protection de l’espèce humaine et des autres espèces. Elles étaient présentées aux Assises nationales de la biodiversité, à ­Besançon, du 7 au 9 septembre. Notamment par le biais de la gestion des ENS . Le département de l’Isère et le Symbhi (11 collecti­vités, 768 100 hab.) ont porté à 600 hectares l’ENS des forêts alluviales du ­Grésivaudant, grâce à une politique d’acquisition foncière (soit 200 hectares supplémentaires) afin de donner de l’espace à la rivière et mettre en eau la forêt alluviale.

Quatorze kilomètres de digues ont été effacés et six reculés. « Le système racinaire peut faire le même travail que les digues de pierre », déclare ­Morgane ­Buisson, référente « environnement des projets d’aménagement rivière », au sein du ­Symbhi. Les zones humides – dont trois gravières renaturées – permettent une meilleure alimentation des nappes phréatiques, pour stocker l’eau, tout en protégeant la métropole de ­Grenoble, en aval, de crues dévastatrices. Condition de la fonctionnalité de régulation hydrologique du milieu humide, la vitalité de la biodiversité est suivie par le biais de deux espèces patrimoniales indicatrices : le roseau « petite massette » a multiplié par trois sa population et on constate 30 % de castors en plus qu’avant les travaux.

Nécessité économique, environnementale…

Pour ce projet de long terme, conçu en 2004 et qui vient d’aboutir, il a fallu cartographier les milieux hydrologiques et renseigner leur état. « Toutes les zones naturelles ont été bloquées sur le Scot, ce qui permet de déclencher les ventes », précise ­Morgane ­Buisson. Au total, 890 propriétaires de 2 100 parcelles étaient concernés. « Le remembrement est un enjeu des politiques futures », en conclut ­Céline ­Dolgopyatoff ­Burlet, vice-présidente de l’Isère, chargée de l’environnement et de la biodiversité. Cependant, « on n’arrivera pas à préserver la biodiversité uniquement par les ENS », prévient ­Florence ­Clap, de l’UICN. Les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la viticulture ou du tourisme sont des acteurs où les SAFN sont une nécessité économique, environnementale et sociétale, et font l’objet d’expérimentations.

Paysages et résilience économique

Le département de Meurthe-et-Moselle participe à la plantation d’arbres et de haies autour et à l’intérieur des parcelles agricoles. Il a élaboré un plan « paysage et plantation » qui lui permet de replanter à bon escient. « Nous voulions agir dans les lieux les plus pertinents, notamment pour compenser les arbres et haies qui sont arrachés », explique ­Didier ­Charpentier, directeur de l’appui aux territoires et de l’environnement. Pour cela, le département s’est fondé sur un atlas des paysages existants et a maillé le territoire pour identifier les secteurs prioritaires. Sur les parcelles agricoles, il met en relation les acteurs et procure l’ingénierie de projet, en partenariat avec le Musée national d’histoire naturelle, pour le protocole. Depuis trois ans, la collectivité accompagne une dizaine de projets de plantations par an.

Dans un dossier sorti en juin, la Fédération nationale des agences d’urbanisme fait quatre recommandations pour que les SAFN soient mieux intégrées à la planification par les élus. Tout d’abord, réaliser un diagnostic territorial des impacts du changement climatique, afin de sensibiliser les élus et objectiver les choses. Ensuite, construire une gouvernance multi-acteurs, pour une approche intégrée de la planification. Puis « combiner les différents outils de planification pour plus d’agilité ». Enfin, mettre en place un suivi et une évaluation des SAFN dans ces documents.

L’ingénierie des agences d’urbanisme peut être utile dans cette analyse transversale. Les agences régionales de la biodiversité accompagnent également la planification, y compris des petites communes. Celles qui ont un observatoire, comme l’ Arbe de la région Paca, produisent des indicateurs. « Quand on parle biodiversité, on touche à toutes les composantes d’aménagement d’un territoire : risques naturels, îlots de chaleur, loisirs, qualité de l’air, santé, attractivité… On peut mobiliser beaucoup de choses, à condition de bien connaître son patrimoine naturel », précise ­Agnès ­Hennequin, chargée de mission « aménagement et biodiversité » à l’Arbe.

L’Arbe a édité en 2019 le guide « PLU et biodiversité ». Il y est notamment question des orientations d’aménagement et de programmation, comme celle « nature en ville » de La Garde (25 500 hab., Var). Plus souples que les zonages, ces orientations permettent de préserver des éléments de nature et de créer des infrastructures vertes (cheminements, haies…), et s’adressent tant aux collectivités qu’aux particuliers. l

Le message passé aux ministres La climatologue Valérie Masson-Delmotte est intervenue lors du séminaire de rentrée du gouvernement, le 31 août, afin de « former » les ministres aux enjeux du réchauffement climatique. « L’enjeu n’est pas l’inertie du climat, mais l’inertie des infrastructures existantes et la capacité à réorienter très rapidement les investissements et les choix d’infrastructures », a-t-elle déclaré. Dans tous les scénarios examinés, il faut s’attendre à atteindre une hausse de 1,5 °C dans les vingt prochaines années et il est, a affirmé la climatologue, « critique de s’y préparer pour limiter les risques ». Dans une situation grave d’érosion de la biodiversité, « l’ampleur et la vitesse du réchauffement ajoutent un stress sur les écosystèmes, qui sous-tendent les activités, avec un risque de perte irréversible de biodiversité. Cela met en évidence les enjeux à préserver et restaurer les écosystèmes, en s’appuyant sur des solutions dites “fondées sur la nature” ».

« Un lien entre la stratégie “biodiversité“ et celle sur le changement climatique » « Nous étions déjà dotés d’une stratégie pour la biodiversité depuis 2018 quand, en 2021, nous avons évalué nos politiques sous le prisme du changement climatique et constaté leur inadaptation. Six compétences sur neuf sont ressorties comme fortement sensibles aux changements de climat, notamment la biodiversité. Afin de faire les liens entre les stratégies et leurs déclinaisons opérationnelles, les élus ont adopté une démarche de sensibilisation et de formation. Nous avons des ambassadeurs du climat en interne, qui se réunissent régulièrement. L’objectif est de faire évoluer le plan de gestion et le schéma directeur des espaces naturels sensibles. Par exemple, pour le domaine de La Beue, où la zone humide a tendance à régresser, une modélisation a montré que c’est la forêt qui permet de conserver le plus d’eau sur le bassin versant. Cette SAFN interviendra dans le schéma directeur révisé. »