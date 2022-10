De la vidéoprotection à la vidéogestion, l’intelligence artificielle prend la main

Sécurité

Publié le 13/10/2022 • Par Clément Pouré • dans : Actu experts prévention sécurité, Innovations et Territoires

Il y a deux ans, Massy constate que son système de vidéoprotection est sous-exploité. Elle opte pour la « vidéogestion » et l’utilisation transversale de ses caméras. D’abord utilisée dans le cadre de la police municipale, c’est aujourd’hui un véritable outil d’aide à la décision pour de nombreux services de la commune.

Chiffres-clés Utilisation : détection des dépôts sauvages, gestion des sens interdits, surveillance des intrusions, repérage des éclairages oubliés…

Partenaire : start-up XXII.

Des caméras, des algorithmes… et des écrans noirs. A Massy, une commune plutôt tranquille de l’Essonne, les vidéo-­opérateurs ne perdent plus de temps devant leurs écrans. « Quand je veux savoir quelque chose, je lance un scénario et j’analyse ensuite les résultats », explique ­Régis ­Lebeaupin, responsable de la vidéoprotection à la police municipale.

« On avait, dans une rue de la ville, toujours le même problème : des usagers qui empruntent régulièrement un sens interdit, poursuit l’agent. La vidéoprotection nous a permis d’identifier qu’il s’agissait des salariés de la même entreprise et que cela se passait toujours aux heures d’arrivée et de départ. Plutôt que de faire du répressif, on a fait passer un mot à la direction de la société. »

Avec la vidéosurveillance classique, il aurait fallu passer des heures devant les caméras. « Là, j’ai simplement entré quelques informations dans le logiciel avant de partir et, le lendemain, récupéré toutes les informations qui m’intéressaient », relate ­Régis­ Lebeaupin.

Détection en temps réel des dépôts sauvages, gestion des sens interdits, détection de maraudage, surveillance des intrusions dans les bâtiments communaux… Au centre de supervision urbain de Massy, chaque problème a son algorithme. La ville, de longue date utilisatrice de vidéosurveillance, a recours depuis un an à des outils d’analyse d’image de l’entreprise XXII, l’une des start-up françaises les plus importantes de ce secteur en plein boom. Des technologies proches de la ­reconnaissance faciale, à la différence qu’elles n’analysent pas de données ­biométriques, au statut juridique aujourd’hui flou.

Remontée d’informations

« Pour bien comprendre, il faut revenir deux ans en arrière », rembobine ­Franck ­Rougeau, maire adjoint chargé du développement économique et de l’innovation. Le constat est simple. La ville dispose, à l’époque, de 200 caméras dernier cri, achetées à prix d’or mais largement sous-exploitées. « On s’est demandé comment optimiser ? En passant par l’intelligence artificielle », poursuit l’élu.

Deux idées sont déjà là. Avoir un outil qui dépasse le cadre sécuritaire et capable de permettre en temps réel la remontée d’informations fiables. ­Franck ­Rougeau, entrepreneur, s’oriente vers XXII dont le président-directeur général, ­William ­Eldin, a, dans le passé, fondé ­Coyote, une application de détection de radars mobiles parmi les plus utilisées en Europe. « Un an après, c’est un outil dont on ne veut plus se passer », pointe l’élu.

Politique de proximité

« Il s’agit d’un véritable outil pour rationaliser le travail de la police municipale, reprend ­Régis ­Lebeaupin, par exemple en contrôlant la cir­culation à des moments précis plutôt qu’en continu. Mais c’est surtout un outil de politique de proximité car il nous permet de répondre concrètement, rapidement et de manière éclairée aux soucis remontés par nos administrés, grâce aux capteurs qui sont optimisés. »

Facilement personnalisable, la vidéoprotection auto­matisée, telle qu’elle existe à Massy, sert aujourd’hui d’outil d’information et de décision à tous les services de la ville. « Après le confinement, les services techniques ont dû décider si nous voulions garder les pistes cyclables ouvertes pendant le Covid, se souvient ­Régis ­Lebeaupin. La technologie de XXII nous a permis d’analyser précisément leur fréquentation sans avoir à assigner un opérateur au visionnage des images ou à envoyer quelqu’un compter sur le terrain. »

Eclairages oubliés

Une approche transversale qui va plus loin que la protection ou les services techniques. Ainsi, au service du patrimoine, l’intelligence artificielle permet de détecter les anomalies, comme les éclairages oubliés. Au sport, on s’en sert pour quantifier le nombre de personnes présentes sur les grosses manifestations afin de mieux organiser leur encadrement. « C’est une approche transversale, une véritable vidéogestion », résume ­Franck ­Rougeau.

Tous les six mois, le logiciel de XXII est mis à jour pour offrir de nouvelles fonctionnalités. Une autre devrait intervenir dans les prochaines semaines et inclut un algorithme d’analyse d’images capable de repérer en temps réel les départs de feu.

Contact : Régis Lebeaupin, responsable de la vidéoprotection, 01.60.13.74.74.

75 % de temps de travail est économisé par les opérateurs vidéos devant les écrans du CSU de Massy depuis l’installation de la suite logiciel proposée par XXII. « En automatisant certaines actions sans valeur ajoutée, nous limitons les pertes de temps, assurons une meilleure qualité des services de la ville et un mieux-être professionnel des agents », pointe ­Régis ­Lebeaupin, responsable vidéoprotection à la police municipale. Source : ville de Massy.