Réutiliser l’eau, idée sobre pour les équipements sportifs

Publié le 11/10/2022 • Par Florence Roux • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

À l’heure de la sobriété énergétique, la sobriété aquatique s’annonce aussi essentielle, comme les manques et restrictions l’ont laissé entrevoir l’été dernier… Dans ce contexte, des collectivités s’engagent dans la réutilisation des eaux usées traitées (Reut), celles des stations d’épuration pour les golfs ou les stades, celles des piscines pour d’autres usages… Pistes à suivre, en réfléchissant, surtout, à la multi-utilisation.

Recourir à la réutilisation des eaux usées traitées (Reut) pour les usages autres que vitaux ou sanitaires, dans les équipements sportifs extérieurs par exemple ? L’idée, pas neuve, a fait l’objet d’un nouveau décret d’encadrement en mars dernier (voir encadré), mais peine à s’imposer en France, à en croire Nicolas Condom, expert de la réutilisation des eaux usées traitées et président de la société conseil Ecofilae, à Montpellier.

« Il y a encore très peu de projets de réutilisation des eaux usées des équipements, ou pour des équipements, juge Nicolas Condom. En France, moins de 0,5 % des eaux usées sont réutilisées. Mais le manque d’eau de l’été dernier mobilise aujourd’hui les responsables (1). On est au début d’une histoire… »

280 000 m3 pour un golf 60 ha

Grands consommateurs d’eau (2), les golfs s’y mettent certes depuis les années 1990, mais ne sont encore que 22 sur quelque 720 établissements français à avoir adopté l’arrosage avec une eau issue d’une station d’épuration (Step). Outre Agde, Toulouse ou la Grande-Motte, celui de Sainte-Maxime, un “18 trous” appartenant au groupe Blue Green, arrose ses greens et pelouses avec les eaux issues de la station d’épuration depuis 2006, en convention avec la ville.

« En 2004, un souci d’approvisionnement a remis en question l’approvisionnement du golf en eau potable », rappelle Gérard Pellerin, directeur des services techniques (DST) de la ville (15 000 habitants, 60 à 70 000 l’été).

Le dispositif mis en place, amélioré au fil des ans, combine la récupération d’une partie des eaux de la Step, leur passage dans des filtres à sable et des bacs à UV, puis leur acheminement sur 4 km de canalisations vers le lac de 10 000 m3 du golf. C’est là que l’établissement puise ensuite quelque 280 000 tonnes d’eau par an pour l’arrosage. Soit toute sa consommation qui, auparavant, s’appuyait sur l’eau potable.

Le golf, à distance des habitations, peut arroser par aspersion la nuit. « Nous en utilisons une partie pour nos espaces verts, uniquement au goutte-à-goutte, ajoute le responsable. Et aujourd’hui, nous réfléchissons à élargir la réutilisation à l’arrosage de nos pistes cyclables, au goutte-à-goutte, mais aussi le stade. »

De la Step au stade

Du côté des stades, en dehors de la récupération des eaux de pluie (Lille, Marseille, Rennes…), « la réutilisation des eaux usées s’est jusqu’ici heurtée à des freins sanitaires, ou hygiénistes, estime le fondateur d’Ecofilae. Pourtant, l’eau de la Reut est traitée, notamment aux UV, par un dispositif qui divise par mille la charge minérale. On atteint la qualité d’une eau de baignade ++ et on assainit des masses d’eau importantes… Face à la récente sécheresse, de plus en plus d’élus réfléchissent à la réutilisation des eaux usées, en particulier pour leurs stades qui ont souffert… »

Cette année, la ville de Dinard (10 000 habitants), en Ille-et-Vilaine, s’est lancée avec son délégataire de service public (DSP) pour l’assainissement Veolia dans un projet qui permettra, à terme, d’arroser son stade de Port Blanc avec les eaux de sa Step, à proximité. La collectivité prévoit de traiter, par filtration et désinfection par les UV et le chlore, 6500 m3 d’eau par mois.

Le procédé est sur le point d’être installé, « d’abord pour des usages internes à la station d’épuration et au nettoyage des canalisations », indique-t-on à Dinard… Le temps pour Veolia de réaliser des tests bactériologiques pendant au moins six mois, afin d’obtenir « la validation de la préfecture » et démarrer l’arrosage effectif.

Réutiliser l’eau des piscines : «très simple»

La réutilisation des eaux usées peut aussi se voir dans l’autre sens, avec des équipements sportifs comme les piscines qui deviennent eux-mêmes producteurs de la ressource, pour des usages urbains principalement.

La pratique se développe, sans qu’il soit évident de dire combien de collectivités l’ont déjà adoptée. Et, à en croire Didier Carlier, directeur du service des sports de la ville de Seclin (59, 12 500 habitants) qui l’a mise en place dès 2016 dans la piscine de la ville à deux bassins de 1000 et 200 m3 : « C’est très simple ». À l’époque, avant la rénovation de l’établissement, le responsable trouvait aussi « anormal de rejeter à l’égout 10 m3 par jour, plutôt que de la réutiliser pour arroser la voirie. »

Résultat : un système de dérivation de l’eau de renouvellement quotidienne (30 litres par baigneur) conduit l’eau usée vers un bassin de 3 m3, avec déchloration par l’air ou par traitement… « Cela ne coûte pas cher et pourrait être fait dans toutes les piscines, sous réserve d’avoir la place d’installer une dérivation et un stockage », conclut-il. Ensuite, les services des espaces verts effectuent environ trois passages par semaine.

Les techniques de réutilisation des eaux sont aujourd’hui innovantes et performantes, selon Nicolas Condom. « Reste à multiplier et mutualiser les usages de la réutilisation -urbains, agricoles, récréatifs ou sportifs- pour valoriser au mieux les investissements. En particulier dans les canalisations qui doivent conduire l’eau usée traitées. »

Un nouveau décret pour la Reut Depuis le 11 mars dernier, la réutilisation des eaux usées traitées (Reut) dispose d’un nouveau cadre réglementaire, issu des dispositions votées lors de la loi du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire dite loi AGEC . Il complète les décrets existants, de 2010 et 2014 concernant la réutilisation d’eau pour l’agriculture ou les espaces verts, en autorisant de nouveaux usages des eaux usées traitées, auparavant interdits, pour les usages urbains comme le lavage de voirie, l’hydrocurage des réseaux, ou la recharge de nappe. Cet élargissement des usages possibles pourrait faciliter l’émergence de nouveaux projets multi-usages. Le gouvernement a fixé l’objectif national de tripler, d’ici à 2025, les volumes d’eaux non conventionnelles (usées traitées, grises, pluie…) utilisés. Mais les dossiers restent contraignants à monter selon différents observateurs.

Références Décret n°2022-336 du 10 mars 2022 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045331735