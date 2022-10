Eco Energie tertiaire : le Cerema en renfort

Après le report de la première échéance du dispositif Eco Energie Tertiaire, le Cerema s’apprête à lancer un réseau de relais locaux pour accompagner les assujettis. Et de rappeler, avec le ministère, qu’il faut garder le cap de la réduction des consommations d’énergie.

Reculer pour mieux sauter ? Si le gouvernement a annoncé le report de la date butoir (au 31 décembre) pour remplir la plateforme Operat dans le cadre du décret Tertiaire, cela doit en effet permettre d’enclencher une dynamique. Car le ministère de la Transition écologique a bien constaté que les assujettis concernés par le dispositif Eco Energie Tertiaire peinaient à renseigner les consommations d’énergie des bâtiments de plus de 1000 m2 sur les dix dernières années.

Pour appuyer cette nouvelle dynamique, le gouvernement peut aussi compter sur le Cerema. L’établissement public lance en effet un réseau d’experts locaux qui pourront accompagner les collectivités dans leurs démarches. Le 14 octobre, un premier webinaire destiné à ces relais marquera le lancement de cette « communauté ». « Le rôle du réseau est de mettre en œuvre les actions nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par le décret Tertiaire », explique Benjamin Choulet, chef de projets patrimoine immobilier et bâtiments numériques au Cerema. Entités publiques, conseillers en énergies partagées, économes de flux, membres de Dreal et des DDT, ces experts devront apporter leur expertise pour, dans un premier temps, aider les collectivités à remplir la plateforme Operat avant de voir comment lancer un plan d’actions concrètes. « Operat n’est qu’une étape, rappelle Benjamin Choulet. Derrière, cela doit suivre ; il faut une vision à long terme ». Pour rappel, Eco Energie Tertiaire fixe des obligations de réduction de la consommation d’énergie finale de 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050.

« Apporter des compétences là où elles manquent »

Par ailleurs, le Cerema a également mis en place un espace Eco Energie Tertiaire sur sa plateforme Expertise-Territoires à destination des relais locaux et des acteurs concernés par l’application du décret. « L’idée est de privilégier la proximité, insiste Benjamin Choulet, pour que les collectivités s’appuient sur des structures – fiables et qui maitrisent ces questions réglementaires – qui existent déjà ». Une quarantaine d’experts sont déjà recensés et d’autres pourraient suivre après le webinaire où plus de 150 personnes sont déjà inscrites. « On veut faire en sorte que les connaissances circulent. Apporter des compétences là où il n’y en a pas, par manque de moyens », poursuit le responsable du Cerema.

Le ministère de la Transition écologique a bien perçu les difficultés rencontrées par tous les acteurs concernés. Et si des collectivités sont aujourd’hui en retard, le secteur public n’est pas forcément le plus à la traîne. Il y a encore une grosse méconnaissance des textes et de cette réglementation, ainsi qu’un manque de moyens humains et en ingénierie. Le report de la première échéance doit donc permettre de s’approprier l’outil et les enjeux. Comme le résume Benjamin Choulet : « Il faut comprendre qu’Operat sera une bonne base de données des consommations énergétiques, du patrimoine. Elle sera accessible à long terme avec une mise à jour annuelle ».

De toute façon, il n’y a plus le choix : le non-respect des échéances fixées provoquera des sanctions qui iront de la mise en demeure à l’amende (1500 euros). Et un affichage public qui pourra entacher la réputation du mauvais élève.