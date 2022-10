La montée des écoles hors contrat

Établissements scolaires

Publié le 14/10/2022 • Par Michèle Foin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Les écoles hors-contrat ont le vent en poupe. C’est ce que confirment les chiffres récents de deux acteurs clé du secteur, La Fondation pour l’école, et l’association Créer son école, tous deux fervents défenseurs de la liberté scolaire.

« La croissance des écoles libres ne connaît pas la crise ! » peut-on lire dans le dossier de presse de rentrée de Créer son école. De fait, l’association dénombre 121 ouvertures d’établissements scolaires pour l’année 2022-2023, (172 en distinguant les écoles maternelles) (1). Un chiffre équivalent à ceux de la Fondation pour l’école, qui annonce plus de 120 nouvelles écoles.

Au total, d’après les statistiques du ministère de l’Éducation nationale, on comptait 1801 établissements privés hors contrat en 2021 (1071 écoles, et 730 collèges et lycées). Leur nombre, cette année, pourrait donc friser les 2 000 établissements, soit près de dix fois plus qu’en 2012. Or d’après l’association Créer son école, 79% des créations de groupes scolaires sont totalement nouveaux. Comment expliquer cet engouement ? Les deux acteurs avancent plusieurs explications.

Les restrictions faites à l’instruction en famille

La scolarisation obligatoire à 3 ans, couplée aux restrictions infligées à l’instruction en famille par la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, ont joué un rôle important dans la création d’écoles maternelles, « qui se multiplient pour répondre à la demande des familles », avance Créer son école.

Pour la Fondation pour l’école, « les parents éconduits [par l’Etat] se tournent alors naturellement vers les écoles indépendantes : soit en y scolarisant leurs enfants, soit en créant une nouvelle école pour compléter le paysage déjà bien riche des écoles indépendantes. » Ce qui explique que les maternelles constituent 36 % des créations en 2022.

Nouvelles exigences pédagogiques et nostalgie de Jules Ferry

Pour ces familles, l’intérêt des écoles hors contrat est surtout de pallier ce qu’elles estiment être les carences de l’Education nationale. Ainsi, parmi les nouvelles écoles créées cette année, 15% offrent une pédagogique classique selon les chiffres de la Fondation pour l’école (27% selon ceux de Créer son école), soit 4% de plus que l’an dernier. Une réponse à « l’inquiétude des parents quant au niveau scolaire général », et la volonté de « revenir aux méthodes qui ont fait leurs preuves », insiste la Fondation pour l’école, tandis que Créer son école estime que « l’école de Jules Ferry, avec ses dictées quotidiennes, ses exercices de grammaire et ses leçons à apprendre par cœur a trouvé refuge dans les écoles indépendantes. »

La nature, une préoccupation pédagogique croissante

Les pédagogies alternatives restent néanmoins majoritaires, avec l’objectif affiché de répondre davantage aux besoins spécifiques des élèves. Ainsi, d’après le décompte de Créer son école, 43 écoles offrent un ancrage nature, contre 21 en 2021. Ecoles dans la forêt, jardins potagers… La nature devient alors un élément important de la pédagogie.

Autre tendance forte, les écoles s’adressant à un public dit « spécifique », au nombre de 38 cette année, et qui questionnent « la notion de normalité », et se distinguent de la « vision égalitariste et collectiviste » de l’enfant dans les écoles publiques, pointe Créer son école.

Une majorité d’écoles aconfessionnelles

Il est également intéressant de noter que près de 80% des nouvelles école hors contrat sont aconfessionnelles. Pour Créer son école, il ne ferait d’ailleurs aucun doute que les normes de sécurité invoquées pour refuser l’ouverture d’écoles musulmanes soient en réalité fondées « sur des considérations idéologiques ». Un point de vue que le Comité national d’action laïque (Cnal) ne partage pas, puisqu’il s’inquiétait, au contraire, dans son rapport de mars 2022, de l’absence de prérequis sur les projets pédagogiques et éducatifs avant ouverture.

Enfin il est à noter que la création de ces nouvelles écoles ont surtout lieu en milieu rural (67%), dans de très petites communes (un tiers), par « le fait de néo-ruraux », pointe Créer son école. Une façon de pallier la fermeture de plus de 3 700 écoles publiques depuis 2012 ?